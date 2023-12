Sira Martínez Cullell, a sus 23 años, demuestra ser una mujer con las ideas muy claras. La hija mediana del ex futbolista y actual entrenador del PSG, Luis Enrique, y de su mujer, la economista Elena Cullell, se dio a conocer especialmente en nuestro país tras conocerse su relación con Ferran Torres, que no cuajó pese a estar juntos bastante tiempo.

Pero Sira, además de influencer, es una de las grandes promesas de la hípica en nuestro país, y su sueño es poder participar en unos Juegos Olímpicos practicando el deporte que ama y representando a España. Para conseguirlo trabaja muy duro a diario, y sus resultados hablan por sí solos. Ahora, la joven ha concedido una profunda entrevista en la que aborda todo tipo de temas personales.

«La primera vez que me subí a un caballo tendría unos seis años. Después con doce ya me compraron mi primer poni. Ahí tuve claro que lo mío era el salto de obstáculos. Mis padres jamás me han presionado para que tuviera resultados buenos. Siempre me he sentido muy respaldada y apoyada, y es verdad que siempre que pueden se escapan a verme. Mi padre tiene menos disponibilidad por su trabajo, pero me da los mejores consejos. ¡No tiene ni idea de caballos! Pero como deportista y entrenador da buenos consejos centrándose en mi figura como deportista. Él ha sido deportista de élite y está todo el día rodeado de deportistas, entiende por ejemplo muy bien mis bajones y sabe cómo subirme el ánimo. Siempre me dice que un día estás arriba, otro abajo, pero que lo importante es tener humildad y trabajar para llegar a donde quiera», dice.

«¿Ser hija de? Antes notaba más que pasaba eso, ahora creo que al estar logrando resultados se va apaciguando… Mi padre es la persona conocida, yo solo puedo estar orgullosa de ser su hija. Me gusta ver los partidos de los equipos de mi padre», añade la joven en la citada entrevista con Vanitatis.

Sira Martínez, una estrella en ciernes

Sira compagina la hípica con sus estudios de Turismo. Un punto de inflexión para ella fue ganar el Campeonato de España de Jóvenes Jinetes: «Fue una experiencia muy bonita. Además, venía de estar pasando un mal momento familiar (su hermana pequeña Xana había fallecido) y lo recuerdo como un plus de felicidad que en ese momento necesitaba. Lo recordaré toda la vida.

Sira Martínez quiere seguir creciendo en el mundo de la hípica y la realidad es que en cuanto a nivel no parece tener techo: «Seguir trabajando cada día, que creo que es la clave para llegar a donde quiero. Cuando pueda, renovar mi cuadra, y sueño con correr en unos Juegos Olímpicos, pero hay que ir dando los pasos necesarios para ello»: Un deporte muy bonito también por la relación con el caballo: «Yo soy una apasionada de los concursos, pero el vínculo que se establece día a día con un animal como es el caballo y compartir tantos momentos con ellos es maravilloso. Poder cuidar de ellos y que ellos confíen en mí».