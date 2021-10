Luis Enrique está en boca de todos. El seleccionador ha sido capaz de renovar la Selección y ha demostrado que España puede competir de tú a tú con cualquiera, incluso con la vigente campeona del mundo Francia. Uno de los apoyos incondicionales del técnico asturiano es sin duda su hija Sira Martínez, una de las grandes promesas de la hípica española e influencer en ciernes.

La joven catalana de 21 años es la actual campeona de España de la categoría jóvenes jinetes y todo apunta a que puede tener un largo y exitoso futuro en el mundo de la hípica, no sólo a nivel nacional sino también en grandes competiciones internacionales. Una afición que Sira comparte son su novio, Paco Goyoaga Mollet, nieto del mítico jinete Paco Goyoaga e hijo de Margaret Mollet y Curro Goyoaga.

Además de su amor, la pareja comparte su pasión por los caballos y viajan juntos para participar en competiciones de hípica. Una Sira que a la vez que entrena y se prepara para seguir mejorando, es es una cotizada profesora de equitación. La joven también dedica algo de tiempo a sus redes sociales, donde tiene casi 12.000 seguidores a los que suele mostrar fotos montando, imágenes familiares, viajes, momentos con su pareja…

Una joven muy madura para su edad a la que el triste fallecimiento de su hermana pequeña Xana cambió la vida y sobre todo la manera de vivirla. «Soy muy sensible, pero cuando tengo que ser fuerte también lo soy. Lo que he vivido con mi hermana me ha hecho ver la vida de otra manera. Antes me agobiaba ante el mínimo problema. Ahora me paro a pensar que hay que vivir y disfrutar de cada momento. No se sabe cuándo va a ser nuestro final. Intento sobrellevarlo bien y sacarle el lado positivo a todo», explicó hace un tiempo.