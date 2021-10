Luis Enrique lo ha vuelto a hacer. Y ya van dos veces. No es fácil ganar en la derrota. No es sencillo caer e irte a casa con la sensación de que no te llevas la copa o la clasificación para una final, pero sí la convicción de que lo has hecho casi todo bien. Y todavía es más difícil en un país como España, donde sus 47 millones de habitantes llevan a un seleccionador dentro que opina y que es atrevido, ya que no duda en cuestionar cualquier decisión del entrenador. Con Luis Enrique no podía ser menos, pero por segunda vez en algo más de tres meses el asturiano ha demostrado que sabe lo que hace.

España perdió ante Francia la final de la Liga de las Naciones. Una genialidad de Benzema y una decisión más que cuestionable del árbitro, que dio validez al gol de Mbappé a pesar de encontrarse el delantero del PSG en fuera de juego, dejaron sin título a la Selección, aunque se vuelve a España con la tranquilidad el saber que el trabajo se ha hecho bien. Es cierto que por segunda vez el equipo que mejor estaba jugando en una competición se quedaba sin título, pasó ante Italia en la Eurocopa, donde el combinado nacional fue superior al conjunto transalpino en Wembley, y se repitió frente a la campeona del mundo, pero el combinado nacional siembra y espera terminar recogiendo.

Esta competición comenzó con una lista de convocados en la que estaba Gavi y continuó con una serie de cambios obligados por las lesiones que terminaron con la llamada de Sergi Roberto. Ambas decisiones llamaron poderosamente la atención. Más si cabe cuando fuera de la lista se quedaban hombre como Parejo, Luis Alberto o Fabián. Días de polémica y críticas que terminaron con una frase del propio Luis Enrique en la previa contra Italia: «No leo prensa porque creo que sé más de fútbol que la mayoría y porque tengo más información que vosotros». Un mensaje dirigido a los periodistas que habían debatido en los días previos al debut de España contra Italia si los 23 elegidos eran los mejores.

Luis Enrique tenía un plan. El de Gijón confecciona cada lista con los jugadores que él considera mejor para llevar a cabo su idea. Y en ese pensamiento estaba un Gavi que no suma ni 500 minutos con el Barcelona en la élite, pero que fue titular contra Italia en San Siro haciendo un auténtico partidazo. Repitió en la final con el mismo resultado. Ante Francia también apostó por Eric, otro de los futbolistas cuestionado, que cuajó un gran encuentro.

El seleccionador sale de Milán como lo hizo de Londres. Sin título, con un sabor de boca agridulce, pero con la convicción de que la selección española camina por la senda correcta. Luis Enrique ha conseguido devolver a España el gen competitivo perdido en 2012. El siguiente reto, no menor, llegará en noviembre, cuando un enfrentamiento ante Grecia y Suecia confirmará si el combinado nacional se clasifica por el Mundial de Qatar por la vía rápida o tiene que jugar una repesca tremendamente complicada. “Me gustaría que en el partido ante Suecia, en la Cartuja, el estadio esté a reventar si el Covid lo permite», dijo el asturiano tras perder ante Francia. Hagámosle caso, suele tener razón.