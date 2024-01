Ferran Torres: «No todo es bonito, hay muchas críticas»

Ferran Torres se erigió como el héroe del Barcelona en la victoria contra el Betis. El delantero azulgrana anotó un hat-trick y dio una asistencia para dar tres puntos vitales al cuadro de Xavi Hernández que les mantienen con vida en la pelea por la Liga tras la victoria del Real Madrid ante el Almería. Tras el encuentro, el de Foios se mostró muy contento por el triunfo y por su hat-trick. Respecto a su fortaleza mental, el extremo destacó que «no todo es bonito, hay muchas críticas, estás mucho en el foco mediático y hay que estar preparado».

El Tiburón dio la razón a Xavi y demuestra que se gana cada oportunidad que le brinda Xavi. El delantero aseguró que este hat-trick «es el fruto del trabajo, de la disciplina, de la constancia, de creer en uno mismo y aprovechar cada oportunidad en el terreno de juego». Ferran está en un gran momento de forma y ha liderado a su equipo en uno de los campos más complicados de la Liga, donde el Betis todavía no había perdido.

Respecto a las palabras de Xavi en la rueda de prensa previa a este encuentro en las que el técnico destacó la fortaleza mental del jugador y aseguró que «encarna lo que es un futbolista fuerte mentalmente, necesario para jugar en el Barça, porque en el día a día te hacen sentir pequeño y que no vales». Ante estas declaraciones, Ferran Torres destacó la exigencia que supone jugar en «uno de los clubes más grandes del mundo».

«Esto es el Barça, y es uno de los clubes más grandes del mundo, la exigencia es máxima y tienes que estar preparado. Al final, no todo es bonito, hay muchas críticas, estás mucho en el foco mediático y hay que estar preparado», afirmó el extremo azulgrana ex de Manchester City y Valencia en DAZN, para luego explicar cómo se prepara mentalmente para que otros jugadores puedan tomar ejemplo de sus métodos: «Sabiendo el tipo de jugador que soy, trabajando, con disciplina… Yo creo en mi mismo y se que lo que busco me va a llegar».

Remontada del Betis y hat-trick

El Barça empezó muy bien pero acabó sufriendo después de que el Betis, por medio de Isco, igualara el partido en cuestión de tres minutos. «Es el Betis en el Benito Villamarín. Sabíamos que iban a apretar y tendrían sus ocasiones, pero creo que el equipo ha dado la cara y por eso nos hemos llevado los tres puntos», destacó Ferran al término del choque.

Por último, al atacante azulgrana le preguntaron que a qué sabe este hat-trick en su partido número 100 con el Barcelona y él contestó que aún no se lo cree: «Aún no soy consciente, voy a disfrutarlo que hoy hago 100 partidos con el Barça. No se puede pedir nada más». Este ha sido quizás uno de los mejores partidos del canterano del Valencia desde que aterrizara en el Barcelona. Xavi lo elogió en la previa del choque y él respondió de la mejor manera posible, con un hat-trick y una asistencia y siendo clave en el triunfo de los suyos para mantener al equipo con vida en la lucha por la Liga.