Xavi: «La diferencia de puntos con Real Madrid y Girona es remontable»

Xavi Hernández atendió a los medios de comunicación en la previa del encuentro de la jornada 22 de la Liga EA Sports contra el Betis en el Benito Villamarín. El técnico analizó el encuentro en sala de prensa y habló de las opciones de remontada que tienen los suyos en esta Liga. El preparador azulgrana confía en darle la vuelta a la situación y poder pelear por esta competición, aunque asegura que también van a ir a por los tres títulos (Copa, Liga y Champions). Además, habló también sobre la falta de positividad que hay en el entorno del Barcelona.

Sobre el partido contra el Betis, Xavi dijo: «Tenemos una salida difícil. No ha perdido en casa desde hace muchos partidos. Empezamos una segunda vuelta con toda la ilusión del mundo. Tenemos una diferencia de puntos importante con Girona y Madrid pero pensamos que es remontable y que depende de nosotros. El Betis juega bien, pero también te deja jugar. Es el mejor escenario para ver un buen Barça».

En cuanto a la frase del otro día de desesperación, el técnico aseguró lo siguiente: «La línea defensiva estamos muy bien, como me gusta, en la presión tras pérdida también, estamos robando muchos balones. En aspectos de estrategia estamos excelente. Me refiero más al último pase, a elegir bien, pero hay que entender que hay gente muy joven. Digo que me desespero porque veo el pase y no sucede como en mi cabeza. No era una crítica, era una sensación personal. Entiendo al jugador, soy empático».

En cuanto al partido de Copa contra el Athletic, el entrenador del Barcelona fue claro: «Marcará todo, pero también de forma positiva si ganamos mañana, si nos clasificamos en San Mamés… Es un rival que no queríamos y encima allí. Paso a paso, primero mañana contra el Betis e intentar reengancharnos en esta Liga que se nos ha puesto complicada».

Xavi insiste en que el mensaje que manda a los futbolistas sigue siendo el mismo: «No cambia desde el primer día, que lo intenten, que jueguen bien a fútbol. Lo hemos hecho además. El día del Betis en casa, del Oporto, Atlético, Athletic… este nivel para lograr los resultados. Queremos ganar y convencer y muchas veces nos está costando. Un mensaje de tranquilidad, calma y competir».

El técnico dijo que van a por todas las competiciones, la Liga y la Copa: «No podemos desechar ninguna de las dos. Vamos a ir a por todas, a por las tres. En febrero arranca la Champions. Tenemos que mejorar y ganar partidos convenciendo. Este es el objetivo. Hay tres títulos muy importantes y los queremos competir hasta el final».

Xavi reconoció que hará rotaciones: «Seguramente necesitaremos rotaciones. Hay fatigas, molestias… Jugamos cada tres días, solo hay uno que nos lo han pospuesto por la Copa que es el de Osasuna en casa, pero necesitamos a todos los futbolistas».

En cuanto al regreso de Cancelo dijo: «Para mañana está difícil pero para la Copa soy optimista. Él lo intentó en la Supercopa pero le dolía. Hoy está bien, mañana lo lógico es que no esté pero para el Athletic sí estará».

Sobre el hecho de volver a jugar otro partido en San Mamés de nuevo comentó: «No, no, lo veo bien. Es sorteo puro. Hemos tenido más suerte o menos suerte. Intentaremos competir. Las últimas dos veces nos han eliminado. Ojalá que a la tercera vaya la vencida. Sabemos que es un escenario complicado contra uno de los equipos más en forma».

Presión por estar tan lejos de los de arriba: «Con la misma que si vas con cinco puntos de ventaja. El año pasado estábamos a nueve puntos, venía el Madrid y nos decían que podíamos perder la Liga. Los puntos se pueden remontar, trataremos de competir, queda toda una segunda vuelta».

Sobre Vitor Roque comentó lo siguiente: «No era una lesión, era una pequeña molestia que tenía. Por eso preferimos reservarlo. Ahora está bien, al 100% y está disponible. Ahora depende de nosotros que juegue o no. Es un futbolista que nos puede dar cosas».

Este fin de semana podrá tener a Pedri, De Jong y Gündogan juntos. Sobre esto dijo: «No los he podido tener muchas veces juntos». «Yo siempre pienso en positivo. Así intento transmitírselo a los futbolistas. Quiero pensar que vamos a competir esta liga aún siendo difícil porque hay dos equipos con diferencia de puntos por delante. Pienso en positivo y en que se vea al Barça de la primera vuelta contra el Betis en casa», agregó al ser preguntado por competir fubtolísticamente.

A nivel colectivo qué le falta al equipo: «Volvemos un poco al diagnóstico de los últimos meses. Hemos regalado mucho, hemos concedido demasiado, sobre todo goles encajados y también la falta de efectividad delante. No hacemos bien ciertas cosas que el año pasado hacíamos muy bien, sobre todo en las áreas que es lo que está marcando la temporada».

De Jong decía que hay que mejorar la concentración y continuidad: «Sí, son cosas que deberían estar ya de base pero a veces el contrario te supera. Esto es lo que hay que minimizar. Estas cosas son innegociables para nosotros. Debemos mejorar. Estoy con Frenkie».

Luego, Xavi se deshizo en elogios hacia Ferran Torres que cumplirá 100 partidos con el Barça: «De Ferran puedo decir que de alguna manera encarna lo que es un futbolista fuerte mentalmente. Al día a día te hacen sentir que no vales, sea de entrenador o de jugador. Ferran ha tenido que ser muy fuerte mentalmente. Hablamos en verano, me escribió un mensaje muy positivo. Son buenas cifras, está bein… Encarna un poco lo que significa ser jugador del Barça, ser fuerte mentalmente».

Sobre ganar los tres títulos, afirmó: «Lo creo firmemente. No se puede asegurar porque en el mundo del fútbol es muy difícil asegurarlo. La mayoría de la base de este equipo es la plantilla del año pasado con la que conseguimos dos títulos».

En cuanto al hecho de jugar contra ex jugadores de la casa, comentó: «Normalmente están más motivados. Los que no han podido jugar en el Barça tienen un plus de motivación de demostrar. También quedan Bellerín y Altimira. Siempre te encuentras con ex. Están motivados. Esta extra de motivación que nos sirva a nosotros para demostrar que los que se han quedado están a un nivel superior».

Sobre el descontento de Araujo al jugar de lateral dijo: «Sí, lógicamente, su posición natural es de central pero por circunstancias del equipo tiene que ayudar en la posición que creamos. Además lo hablé con él y él pidió jugar ahí. Pero ni a él ni a nadie nos salió el partido deseado. No estuvimos a la altura».

Xavi también habló de Cubarsí: «Es una buena opción para mañana y para cualquier partido. El otro día jugó con una responsabilidad, una personalidad muy grande. Es un futbolista que tenemos muchas esperanzas de futuro y de presente. Está preparado, por eso lo utilizamos el otro día y lo utilizaremos más».

También reconoció que al entorno del Barcelona le falta ser más optimista: «Sí, lo que más falta, pero ya los contrarresto yo. Un poco la historia, los catalanes, el club somos de «ay, que viene el Betis». Yo veo una oportunidad. El nivel de exigencia lo aceptamos pero muchas veces falta positividad. El otro día éramos 13 chicos de la cantera y no he visto ninguna noticia de eso. Esto es actitud. Yo siempre lo veo positivo. Me levanto positivo. El entorno del Barça no lo es. Pero estamos positivos y lucharemos por todo y sino lo intentaremos. El fracaso sería no intentarlo».

Por último habló de las lesiones: «Las lesiones y las bajas siempre merman al equipo. Me preocupa más que el equipo mejore en ciertas acciones del juego. Todos los equipos tienen bajas importantes. Forma parte del calendario y de la exigencia de la competición. No es lo que más me preocupa».