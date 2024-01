Xavi vio otro partido: «Me voy con una muy buena sensación»

Xavi Hernández compareció ante los medios de comunicación tras sellar la clasificación a los cuartos de final de la Copa del Rey con el Barcelona. El Unionistas puso las cosas difícil a los culés, que volvieron a comenzar el partido perdiendo. De hecho, los primeros 60 minutos fueron de un nivel bajísimo del Barça, algo que reconoció el técnico, y no fue hasta la entrada de los pesos pesados cuando resolvieron remontando el partido y clasificándose para la siguiente eliminatoria.

«Me voy con una muy buena sensación, que hemos mejorado en el juego, incluso perdiendo 1-0 tenía sensación de que teníamos el partido. En líneas generales hemos estado bien. La segunda parte es muy buena», decía Xavi ante los medios, para sorpresa de algunos periodistas, sobre su visión del partido y su satisfacción, aunque por otro lado reconocía que no habían «convencido porque delante hemos tenido un rival que tiene mérito, lo ha demostrado y se nos ha complicado; vamos a intentar en el futuro ganar y convencer».

El técnico culé insistía en que «hemos jugado bien» pero no negaba que «en otros momentos debemos jugar mejor» para justificar el bajo nivel de su equipo en este duelo ante el Unionistas: «A veces hacemos lo que no toca. Tenemos que generar más cosas. Hemos dominado en la primera parte pero cuesta, cuesta, debo felicitar a Unionistas. Han hecho una Copa muy buena. Pero el equipo ha tenido confianza y moral. No era fácil. El partido con defensa tan baja necesitábamos chutar. Tenemos que hacer mejor las cosas, hoy ha sido un partido solvente. Jugamos más liberados. Es un paso adelante. Todo cuesta, cuesta mucho».

El técnico culé resaltó en varias ocasiones el gran nivel mostrado de Unionistas y destacó que entendía ahora por qué había eliminado a Sporting y Villarreal: «Es un título, aquí han perdido el Sporting y el Villarreal. El fútbol está muy igualado, sea de la categoría que sea. Esto es deporte, entrenan todos. Las goleadas que veíamos antes es muy difícil volver a verlas, al menos esa es mi sensación».

Xavi tiró de Robert Lewandowski, Ilkay Gündogan y Pedri González a la hora de partido ante la necesidad de remontar el partido, con el 1-1 aún el marcador y, reconocía, que iban «empatados y no se nos caen los anillos», aunque volvió a aludir al estado del campo en sus excusas: «Hoy era un partido difícil, campo complicado, el campo no estaba en perfecta condiciones. El gol ha sido un error nuestro. Volvemos a cometer errores, son errores de concentración, era un duelo en medio campo y era falta de agresividad. Hemos remontado pero han tenido el 2-0. Han eliminado a dos buenos clubes. Pero los errores están para corregirlos. Mañana es más fácil corregir los errores con la victoria».

Por último destacó dos nombres propios, los de Balde y Vitor Roque: «Me alegro por Balde. Tiene todas las condiciones para hacer más cosas, tiene que explotarlas. Recibe sus primeras críticas un chico de 20 años y es que no siempre se va a estar de 10, de 9 u 8, no siempre estás excelente. Vitor Roque ha tenido molestias y por eso ha participado menos minutos. Ha estado bien, incisivo, no siendo su posición natural. Nos va a dar muchas cosas».