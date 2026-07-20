Pedro Sánchez pone un listón más alto a España: «¿Por qué no soñar con 2030? No hay dos sin tres»

¿Protocolo? A medias. La selección española visitó el Palacio de la Moncloa tras su conquista mundial, como dictan los cánones. Allí les recibió la plana mayor gubernamental con Pedro Sánchez a la cabeza. Tradicional pasamanos, foto de familia y adiós protocolo porque, tras el paseo bajo un sol de justicia, esperaba un escenario. Ahí se subieron futbolistas, cuerpo técnico y Pedro Sánchez para hablar junto a Ibai Llanos y María Relaño, maestros de ceremonias.

De la Fuente tomó la palabra primero. «Gracias por invitarnos. Lo hemos vivido desde la emoción y orgullo de representar a un país maravilloso. Nos llegaba el ánimo de la gente de España. Todo es más sencillo cuando tienes una selección de futbolistas ejemplares y maravillosos, que hacen las cosas fáciles. Hemos afrontado los partidos con la mentalidad de que no íbamos a perder nunca», indicó el seleccionador.

Tras algunas preguntas a los futbolistas, fue el turno de Pedro Sánchez. «En primer lugar, quiero agradecer a la Federación porque sé que supone un gran esfuerzo venir aquí, al Palacio de la Moncloa, para compartir su victoria con trabajadores y familiares del servicio público. Quiero dar unas inmensas gracias al cuerpo técnico y jugadores por el juego, esfuerzo y la victoria», inició el presidente del Gobierno.

«Por el juego, porque han hecho disfrutar a los que saben de fútbol y a los que no somos expertos. El esfuerzo por lo evidente, que es muy difícil llegar a la final. Y finalmente por hacer eso que decía Luis Aragonés, que es ganar las finales. ¿Por qué no soñar con 2030? No hay dos sin tres. Gracias a la Federación, cuerpo técnico y jugadores. Toca disfrutar de la victoria», finalizó el presidente.