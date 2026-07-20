¿Quién es el número 26 de la selección española? El jugador que no ha pasado desapercibido en el Mundial 2026

El Mundial de 2026 ha dejado grandes nombres propios en la selección española, desde el liderazgo de Rodri hasta el talento de Lamine Yamal. Sin embargo, uno de los jugadores que más ha llamado la atención entre los aficionados ha sido el número 26, Borja Iglesias. El delantero del Celta de Vigo regresó a una gran competición internacional cuando pocos contaban con él y terminó convirtiéndose en uno de los futbolistas más queridos del vestuario gracias a su trabajo, su carisma y su compromiso con el equipo campeón del mundo.

Una vuelta inesperada

Cuando Luis de la Fuente anunció la lista definitiva para el Mundial de Estados Unidos, Canadá y México, uno de los nombres que más sorprendió fue el de Borja Iglesias. El delantero gallego, que no era un habitual en las últimas convocatorias, recibió la confianza del seleccionador para ocupar el dorsal 26 y aportar experiencia, movilidad y trabajo en ataque.

Su presencia respondió a su gran temporada con el Celta de Vigo, donde recuperó su mejor versión goleadora y volvió a demostrar las cualidades que le habían convertido años atrás en uno de los delanteros españoles más destacados de LaLiga. Su capacidad para jugar de espaldas, asociarse con los centrocampistas y generar espacios resultó muy útil para el sistema de Luis de la Fuente.

Más que un delantero

Aunque no ha sido uno de los máximos goleadores del torneo, ni ha jugado muchos minutos, Borja Iglesias ha desempeñado un papel importante dentro y fuera del terreno de juego. Cada vez que ha participado, ha ofrecido intensidad, presión sobre los defensas rivales y un enorme sacrificio colectivo, cualidades muy valoradas por el cuerpo técnico.

Fuera del campo, su carácter cercano, su gran personalidad, su sentido del humor y su naturalidad también han conquistado a la afición. Conocido desde hace años por su característica barba y por su activa presencia en redes sociales, el delantero ha sido uno de los jugadores más accesibles durante toda la concentración de España, convirtiéndose en uno de los rostros más populares de la expedición.

Un campeón del mundo

La conquista del segundo Mundial de la historia de España también supone un hito personal para Borja Iglesias. El delantero entra así en la historia del fútbol español, formando parte de una generación que ha devuelto a la selección a lo más alto del panorama internacional. Además, el panda se convierte en el primer jugador del Celta de Vigo en ganar un Mundial.

Su convocatoria demuestra además la confianza de Luis de la Fuente en el grupo por encima de los nombres. Durante todo el campeonato, el seleccionador insistió en que los 26 futbolistas tenían un papel importante y que el éxito dependería del compromiso colectivo. Los hechos le dieron la razón, ya que España firmó un torneo sobresaliente en el que todos los convocados aportaron dentro o fuera del césped.