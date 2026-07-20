Henry rendido ante España: «Lamine no rindió y han podido ser campeones, eso demuestra lo buenos que son»

España consiguió el sueño de la segunda estrella tras derrotar a Argentina en la final. Lamine Yamal era uno de los jugadores más temidos para La Albiceleste, pero el atacante no lo tuvo nada fácil y fue incapaz de mostrar su mejor versión.

Thierry Henry y Zlatan Ibrahimović reflexionaron sobre el rendimiento de La Roja tras el pitido final. El sueco destaca la capacidad del equipo para brillar pese a la falta de protagonismo del jugador del Barcelona: «No estaba al cien por cien. No tuvo su mejor torneo y aun así España dominó todos los partidos».

Lamine Yamal llegó al Mundial recuperándose de una lesión muscular. El español solo consiguió marcar a frente a Arabia Saudita, pero ha tenido acciones claves como el penalti ante Francia. El ex futbolista recalca que el resultado habla muy bien del resto de la plantilla: «Demuestra lo buenos que son como equipo. Incluso si tu jugador clave no rindió, y ganaron la Copa del Mundo sin que este tipo rindiera como lo hace normalmente».

Henry se centro en la importancia de la figura del autor del gol definitivo: «Antes del partido hablamos de Leo Messi. No te rindas nunca. ¿Sabes por qué?. El camino de España empezó con un fallo de Ferran Torres en el área pequeña contra Cabo Verde. Todos lo mataron a él. Yo dije ‘tengan cuidado, estén callados y tranquilos porque no reciben goles y tienen el balón’».

Campeón del Mundial con 19 años

El palmarés de Lamine Yamal es completamente inexplicable a su edad. El extremo ya es campeón de la Copa del Mundo y de la Eurocopa. Sin embargo, el jugador tiene el listón muy alto y siempre cuenta con la presión de las expectativas. Rodri se llevó el MVP del torneo y Pau Cubarsí fue nombrado el mejor joven del torneo.