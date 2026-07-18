Scaloni se rinde a Lamine Yamal: «Sería bueno que lo encerraran en la habitación»

Lionel Scaloni está preparando cada detalle de la final del Mundial. Una de las mayores amenazas de La Roja es Lamine Yamal. El atacante del FC Barcelona solo ha marcado un gol, pero su rendimiento fue clave en las semifinales ante Francia. El entrenador de Argentina ha bromeado sobre la mejor manera de frenarlo: «Sería bueno que lo encerraran en la habitación. ¿Qué vamos a hacer? Juega muy bien».

El extremo no ha sido el más fino de cara a portería, pero es el jugador con más regates completados, por encima de Messi y Mbappé. Durante una comparecencia en zona mixta, el técnico de La Albiceleste se deshace en elogios con el español: «Es un patrimonio del fútbol ese chico. Tiene una edad en la cual todavía tiene un montón para dar y es un patrimonio del fútbol, que va a dar muchísimas alegrías a España».

Las alabanzas previas a una final no afectan a la competitividad del partido. Scaloni recalca que buscarán que el futbolista no tenga su mejor actuación: «Esperemos que el domingo no, pero son jugadores difíciles de marcar, tanto Leo como él».

El entrenador hace una comparativa directa entre Lamine Yamal y Leo Messi, algo muy destacable teniendo en cuenta sus 19 años. El argentino llega a la cita en plena forma, ya que es el máximo goleador de la competición y tiene la posibilidad de ganar dos mundiales consecutivos en su última edición.

España y Argentina ya están listas

Ambos equipos buscarán aprovechar sus mejores armas este domingo 19 de julio a las 21:00 (20:00 en las Islas Canarias). Los de Luis de la Fuente tienen cierta ventaja desde el punto estadístico, ya que solo ha encajado un gol y no han tenido que jugar prórrogas (Argentina dos).