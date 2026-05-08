Sueldos de hasta 115.000 euros: así son las niñeras de élite ’Norlanders’ expertas en ciberseguridad y defensa personal

En la histórica ciudad inglesa de Bath, el prestigioso Norland College lleva más de 130 años formando a las niñeras de élite mejor remuneradas del mundo. Profesionales capaces de trabajar para familias reales, celebridades o grandes fortunas… y de ganar hasta 115.000 euros anuales. Las alumnas, conocidas como Norlanders, reciben una preparación muy completa que incluye: técnicas de defensa personal para proteger a los menores, conducción avanzada en situaciones de riesgo, formación en ciberseguridad, psicología infantil y desarrollo emocional y nutrición, primeros auxilios y educación infantil.

El prestigio de esta profesión también se refleja claramente en su salario, que varía en función de la experiencia y del tipo de puesto. Las recién graduadas suelen percibir alrededor de 46.800 euros anuales, mientras que con varios años de trayectoria la cifra puede superar los 76.000 euros. En los puestos de élite, especialmente en familias de alto nivel o entornos muy exclusivos, los ingresos pueden situarse entre los 115.000 euros y acercarse incluso a los 200.000 euros al año. Estas cifras superan ampliamente las de muchas profesiones tradicionales y convierten esta carrera en una de las más exclusivas dentro del ámbito del cuidado infantil. Además, el centro presume de un dato especialmente llamativo: prácticamente un 100% de empleabilidad, con múltiples ofertas de trabajo para cada graduada.

Así son las niñeras de élite ‘Norlanders’

«Por eso suele haber bromas sobre que somos una mezcla de James Bond con Mary Poppins. Hemos conservado los elementos prácticos que se establecieron por primera vez en 1892, pero nos hemos asegurado con el tiempo de que el plan de estudios siga siendo relevante para la época actual; así que ahora tenemos un programa muy vanguardista propio del siglo XXI», le explica a la BBC Janet Rose, directora del colegio.

Y añade: «La seguridad personal es algo que nos afecta a todos ahora, por ejemplo, tuvimos algunos graduados que se vieron atrapados en el ataque de Westminster. Una de ellas estuvo atrapada dentro de uno de los museos, según tengo entendido, durante unas cuatro o seis horas, y tuvo que cuidar a un niño pequeño, pero fue capaz de mantener la calma y de calmar al niño».

Formación

Entrar en Norland College no es una tarea sencilla. Con alrededor de 100 plazas disponibles al año y una exigente tasa de admisión, el proceso de selección va mucho más allá de las buenas calificaciones académicas. Los aspirantes deben demostrar compromiso, responsabilidad, creatividad y una sensibilidad especial para el trato con niños. Las entrevistas personales y las dinámicas de grupo son fundamentales para evaluar tanto las competencias técnicas como las habilidades emocionales.

Una vez superada esta primera fase, el programa académico combina estudios universitarios en Educación Infantil con un diploma profesional propio del centro, pero el aprendizaje no se limita a la teoría. Los estudiantes reciben formación práctica en áreas muy diversas, como cocina saludable para niños, técnicas de costura, primeros auxilios, masajes infantiles y manejo experto del cochecito.

Además, el plan de estudios incluye preparación en defensa personal, conducción evasiva y gestión de crisis, lo que refleja el alto nivel de exigencia de esta profesión y la necesidad de estar preparados para situaciones delicadas, especialmente cuando se trabaja con familias de alto perfil. Norland College ha ido adaptando su plan de estudios a los tiempos actuales, incorporando materias contemporáneas como la ciberseguridad y la protección en espacios públicos.

Una vez graduadas, las niñeras de élite tienen acceso exclusivo a la Norland Agency, la agencia de colocación laboral del propio centro, que les conecta con oportunidades en el Reino Unido y en el extranjero. Los salarios iniciales suelen superar en muchos casos los 40.000 euros anuales, y con la experiencia pueden ascender fácilmente a cifras cercanas o superiores a los 100.000 euros al año.

Historia

Actualmente, el instituto se encuentra en Bath, una ciudad del interior de Inglaterra, su origen está en Londres, donde el 25 de septiembre de 1892 Emily Ward sentó las bases de lo que con el tiempo sería el Instituto Norland en Norland Place. Las primeras candidatas procedían de instituciones dedicadas a la formación de maestras, como el Stockwell College y el College of Preceptors, y ya contaban con experiencia previa en el cuidado infantil.

En 1911, Emily Ward dejó por escrito su visión del centro, defendiendo que el instituto representaba un ideal centrado en la mejora del cuidado infantil como base de la vida familiar. Según ella, este trabajo no debía considerarse servil ni doméstico, sino educativo, ya que los hábitos y valores que se forman en la infancia perduran durante toda la vida.

Más de un siglo después, las niñeras de élite formadas en este ámbito continúan defendiendo la importancia de su labor, aunque todavía hoy existe un debate social sobre su reconocimiento. «Curiosamente, considerar el cuidado de los niños como una profesión es una batalla que seguimos librando en la actualidad, porque todavía se percibe como un trabajo de bajo estatus y, en muchos casos, mal remunerado».