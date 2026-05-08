Cristiano Ronaldo bate otro récord histórico en Arabia Saudí

Cristiano Ronaldo sigue haciendo historia en Arabia Saudí camino del récord histórico de los 1.000 goles en toda su carrera. La leyenda del Real Madrid volvió a marcar en la victoria del Al-Nassr y superó otro registro: anotó su tanto 100 en la Liga Profesional Saudí y es el primer futbolista de la historia en marcar más de un centenar de goles en tres ligas diferentes. Mientras tanto, su equipo puede proclamarse campeón la próxima semana.

A sus 41 años, Cristiano Ronaldo sigue devorando estadísticas antes de afrontar su último gran reto como profesional: el Mundial 2026. Antes de poner rumbo a Estados Unidos, la leyenda del Real Madrid quiere acercarse a la cifra de los 1.000 goles en su carrera y el jueves sumó su tanto 971, el 26 en lo que va de temporada, después de marcar en la victoria (4-2) del Al-Nassr contra el Al-Shabab, que deja a los de Jorge Jesús muy cerca del título.

Después de que Joao Félix encarrilara el partido con tres goles, Cristiano Ronaldo aprovechó un buen centro de Sadio Mané para no faltar a su cita con el gol a falta de un cuarto de hora para el final. Con esta victoria, el Al-Nassr suma 82 puntos en 32 partidos, cinco más que el Al-Hilal de Benzema, que se enfrenta este viernes al Al-Kholood. Ambos equipos se enfrentarán el próximo martes en un partido que decidirá el campeonato en Arabia Saudí.

Cristiano y los 100 goles en tres ligas distintas

Cristiano Ronaldo superó otro récord histórico tras marcar su gol número 100 en la Liga Profesional Saudí y convertirse en el único futbolista de la historia que ha logrado llegar a esta cifra en tres clubes y tres ligas diferentes. Y han estado cerca de ser en cuatro campeonatos, ya que marcó 81 goles en la Serie A con la Juventus.

A los 100 goles en Liga Profesional Saudí hay que sumar los 103 que sumó en la Premier League con la camiseta del Manchester United y los 311 goles que anotó en la Liga con el Real Madrid. Esto le hace ser el único futbolista de la historia que tiene estos números en tres ligas diferentes. También es el único en superar la barrera de los 100 con cuatro clubes, pero este récord ya lo superó hace unos meses.

Así que Cristiano es el único futbolista de la historia que ha logrado superar los 100 goles en tres ligas diferentes; a nivel de clubes, esto lo han hecho tres jugadores más: Romario (PSV, Vasco de Gama y Flamengo), Lewandowski (Dortmund, Bayern y Barcelona) y Neymar (Santos, Barcelona y PSG).