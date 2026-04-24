Fermín Aldeguer desvela cómo se forjó su fichaje por la empresa de Cristiano Ronaldo

Fermín Aldeguer y Cristiano Ronaldo han unido sus caminos recientemente. El piloto español de MotoGP ha fichado recientemente por AVA, la empresa avanzada en la recuperación para deportistas que pertenece al futbolista portugués. Por ello se le preguntó al murciano a su llegada a Jerez y desveló que todo surgió al ver una publicación del delantero del Al-Nassr en redes sociales.

El piloto de Gresini Racing es un reconocido madridista y gran fan del astro luso. Actualmente, Aldeguer se está terminando de recuperar de una fractura en la diáfisis del fémur izquierdo que sufrió el pasado 8 de enero durante un entrenamiento en el Aspar Circuit en Valencia. Una caída que le obligó a tener que pasar por el quirófano al día siguiente e hizo que se perdiera la primera carrera de la temporada en Tailandia. No obstante, Fermín reconoció que todavía no está recuperado y sigue cogiendo ritmo encima de la moto.

AVA es una empresa que ayuda a prevenir lesiones, acelerar la rehabilitación de las mismas para regresar a la competición cuanto antes e incluso favorece que puedan alargar o mejorar su carrera deportiva. Fermín Aldeguer explicó los motivos que le han llevado a ponerse en manos de Cristiano Ronaldo. Cuenta el de La Ñora que los pilotos, incluido él mismo, están muy centrados en la preparación y no tanto en la recuperación, y vio esta empresa de su ídolo por redes y decidió apostar por ellos.

«Cristiano, como sabéis, es un loco del entrenamiento y de la recuperación; compró una empresa, lo que es AVA CR7. Después de la lesión, me di cuenta de que al menos los pilotos, o yo mismo, estaba muy enfocado en lo que es la preparación, pero no tenía muchos elementos para recuperar. Entonces tiramos de esa empresa de Cristiano. Pensábamos que nos podía ayudar mucho también a nivel de imagen y la verdad es que los productos son brutales», explicaba el español.

Aunque Aldeguer todavía no ha tenido la oportunidad de charlar con su ídolo y estar con él, ya que el portugués está muy enfocado en su preparación para el Mundial de este verano: «Todavía no he tenido la oportunidad de estar con Cristiano porque también se estaba preparando para el Mundial, y no hemos coincidido, pero seguro que pronto podrá salir algo. Ojalá».

El piloto de Gresini cuenta que todo surgió por unas publicaciones del portugués en sus redes sociales, lo vio y pidió a su equipo que lo miraran: «Estaba en casa y necesitaba cosas para recuperar la pierna. Yo soy muy fan de Cristiano y veía que lo subía y dije: «A lo mejor sale la oportunidad y podemos tener un acercamiento». Y se lo dije a mi equipo de management, me lo movieron y salió». Sobre un posible encuentro con Cristiano Ronaldo, Aldeguer contó que como madridista y seguidor suyo que es, le gustaría «muchísimo. Pero bueno, yo creo que eso saldrá».