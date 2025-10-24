Todas las estadísticas del Clásico Real Madrid-Barcelona: máximos goleadores, quién ha jugado más…

Real Madrid y FC Barcelona volverán a verse las caras este próximo domingo 26 de octubre, a partir de las 16:15 horas, en el Santiago Bernabéu. A partir de este preciso momento, el mundo del fútbol se detendrá para disfrutar del, posiblemente, el mejor partido que se puede observar en este deporte. A lo largo de los años, ambos clubes se han enfrentado infinidad de veces en todas y cada una de las competiciones existentes, por lo que a continuación repasaremos su historia de duelos directos y todas las estadísticas del Real Madrid-Barcelona.

Cuántos Clásicos se han jugado entre Real Madrid y Barcelona: quién ha ganado más

Desde que en 1902 se disputara el primer Clásico de la historia, hasta el momento se han contabilizado un total de 261 partidos entre estos dos colosos del fútbol mundial: 105 triunfos para el club blanco, 104 para los azulgranas y 52 empates, con 432 goles a favor del Barça y 443 para los madrileños. Si nos centramos en sus duelos directos en LaLiga, el balance es favorable al Madrid, con 79 victorias, por las 76 del equipo de la Ciudad Condal y 35 empates, con 307 y 309 goles para Barça y Real Madrid, respectivamente.

🌍 El mundo órbita alrededor de un solo partido. ⚽ El domingo a las 16:15h… se para todo. #ElCLÁSICO | #LALIGAEASPORTS — LALIGA (@LaLiga) October 24, 2025

Quién es el máximo goleador de la historia de los Clásicos

La historia de los Clásicos no sería posible sin la intervención de los jugadores más significativos de ambos clubes. Leo Messi lidera la faceta de máximo goleador en estos encuentros, con 26 tantos. Cristiano Ronaldo se encuentra en segunda posición, con 18, los mismos que anotó Alfredo Di Stéfano. En cuarta posición se encuentra el francés Karim Benzema, con 16, y cierra el top-5 Raúl González con 15.

Messi: 26 goles Cristiano Ronaldo: 18 Di Stéfano: 18 Benzema: 16 Raúl González: 15