Todas las estadísticas del Clásico Real Madrid-Barcelona: máximos goleadores, quién ha jugado más…
Te contamos todas las estadísticas del Real Madrid-Barcelona de Liga
Real Madrid y FC Barcelona volverán a verse las caras este próximo domingo 26 de octubre, a partir de las 16:15 horas, en el Santiago Bernabéu. A partir de este preciso momento, el mundo del fútbol se detendrá para disfrutar del, posiblemente, el mejor partido que se puede observar en este deporte. A lo largo de los años, ambos clubes se han enfrentado infinidad de veces en todas y cada una de las competiciones existentes, por lo que a continuación repasaremos su historia de duelos directos y todas las estadísticas del Real Madrid-Barcelona.
Cuántos Clásicos se han jugado entre Real Madrid y Barcelona: quién ha ganado más
Desde que en 1902 se disputara el primer Clásico de la historia, hasta el momento se han contabilizado un total de 261 partidos entre estos dos colosos del fútbol mundial: 105 triunfos para el club blanco, 104 para los azulgranas y 52 empates, con 432 goles a favor del Barça y 443 para los madrileños. Si nos centramos en sus duelos directos en LaLiga, el balance es favorable al Madrid, con 79 victorias, por las 76 del equipo de la Ciudad Condal y 35 empates, con 307 y 309 goles para Barça y Real Madrid, respectivamente.
Quién es el máximo goleador de la historia de los Clásicos
La historia de los Clásicos no sería posible sin la intervención de los jugadores más significativos de ambos clubes. Leo Messi lidera la faceta de máximo goleador en estos encuentros, con 26 tantos. Cristiano Ronaldo se encuentra en segunda posición, con 18, los mismos que anotó Alfredo Di Stéfano. En cuarta posición se encuentra el francés Karim Benzema, con 16, y cierra el top-5 Raúl González con 15.
- Messi: 26 goles
- Cristiano Ronaldo: 18
- Di Stéfano: 18
- Benzema: 16
- Raúl González: 15
Qué futbolista ha jugado más Clásicos
Sergio Busquets se lleva la palma como el jugador con más Clásicos disputados en la historia del fútbol, con 48. Sergio Ramos, en segunda posición, lo sigue muy cerquita con 45, al igual que Leo Messi, que mantiene los mismos choques que el de Camas. Benzema, tercero, con 43; y Paco Gento, Xavi Hernández y Manolo Sanchís comparten la cuarta plaza, con 42 encuentros. Gerard Piqué cierra el top-5 con 40 choques y, por último, Andrés Iniesta ocupa la sexta plaza con 38.
- Sergio Busquets: 48 encuentros
- Sergio Ramos: 45
- Messi: 45
- Benzema: 43
- Paco Gento, Xavi Hdez y Sanchís: 42
- Piqué: 40
- Iniesta: 38
Cuál es la peor derrota y mejor victoria del Real Madrid en un Clásico: estadísticas Real Madrid-Barcelona
En cuanto a las mayores goleadas registradas entre Real Madrid y Barça, se pueden destacar varios encuentros, pero, sin duda, destaca el 11-1 que le endosó el Real Madrid al FC Barcelona en el año 1943, o el 8-2 del año 34. No obstante, los encuentros entre estos dos equipos es un ida y vuelta constante y, por lo tanto, también se han registrados goleadas a favor del FC Barcelona, como, por ejemplo, la del 2-6 en 2008, el 2-5 en Supercopa de España 2024 o el 5-0 del 2010, entre otras.