Nadie se atrevía a decirlo pero un experto economista revela la clave para salvar la pobreza en España: «Es bastante simple»

Santiago Niño Becerra se ha mostrado preocupado por la alta pobreza que hay en España después de los últimos datos publicados por Eurostat. El economista y catedrático de la Universidad Ramón Llull de Barcelona ha dejado claro que hay que activar nuevas vías de recaudación para intentar solucionar un problema que ya afecta a millones de españoles. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre la tasa de pobreza en España.

Pese a que Pedro Sánchez saque pecho de los números del paro y se empeñe en decir que España va como un cohete económico, lo cierto es que nuestro país lidera la clasificación de pobreza en la Unión Europea. La inflación ha subido en los últimos años en mayor proporción que los salarios y eso se traduce en millones de familias haciendo ejercicios de ingeniería financiera para poder llegar a final de mes. Y esto lo demuestran los números recientemente publicados por Eurostat.

Los datos publicados por la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social en el Estado Español (EAPN-ES) dejan claro que España tiene la tasa de pobreza infantil más elevada de Europa con un 28,4%, un 8,8 por encima de la media. Pero hay más, porque en 2025 nuestro país siguió en la quinta posición de los países con mayor tasa de pobreza o exclusión social de la UE. Con un 25,7% de españoles en esta situación, sólo Bulgaria (29%), Grecia (27,5%), Rumanía (27,4%) y Lituania (26,3%) están por detrás del país presidido por Pedro Sánchez.

Un experto opina sobre la pobreza en España

Santiago Niño Becerra, economista y catedrático de Estructura Económica en la Universidad Ramon Llull de Barcelona, se ha pronunciado al respecto en una entrevista reciente en la que ha dejado claro que hay que activar nuevas vías de recaudación para solucionar el problema de la pobreza que afecta a España. «Si se quiere gastar más, hay que sacar ese dinero de algún lado», ha dicho en una charla en la SER en la que ha dado una de las claves.

Para este experto en la materia, que en su día se hizo famoso por vaticinar la crisis de 2008, ha dejado claro que una de las posibles soluciones para recolectar dinero para la pobreza en España es «intensificar la lucha contra el fraude y la elusión fiscal». Para argumentar esta teoría, ha puesto el ejemplo de países como Alemania, que cifró en un 3% del PIB este fraude fiscal.

Por ello, Niño Becerra dejó claro que hay que plantear un aumento del gasto en protección social «si se quiere reducir el impacto de la pobreza en la población». Además de luchar contra el fraude, el economista también dejó claro que habrá que recortar en otros ámbitos si en los próximos años se quieren aumentar las partidas destinadas a defensa o seguridad, como viene avisando Donald Trump.

«Si se quiere gastar más, hay que sacar ese dinero de algún lado», es la frase resumen de un Santiago Niño Becerra que deja claro que con un presupuesto tan ajustado no es fácil que salgan las cuentas. Antes que nada, sí deja claro que habría que aumentar la protección social para poder combatir una tasa de pobreza o exclusión social que deja a nuestro país como uno de los más precarios para vivir de toda la Unión Europea. Será necesario algo más que sacar dinero del fraude fiscal.