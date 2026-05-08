La advertencia de un abogado laboralista que deberías leer antes de firmar tu despido: «Es una trampa legal»

El abogado liberalista Ignacio de la Calzada ha avisado sobre las posibles consecuencias fatales que pueden sufrir los trabajadores que firmen una carta de despido sin conocer sus derechos. Este experto en la materia ha publicado un vídeo en el que ha dado una serie de consejos a los empleados que estén en esta situación con el objetivo de que no puedan perder varios miles de euros. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre la historia que cuenta un abogado sobre un trabajador que perdió 12.000 euros tras su despido.

Sufrir un despido es uno de los peores momentos para un trabajador y en esos momentos de tensión hay que tener la mente fría para firmar o no la carta que presentan los abogados de la empresa. Porque esto es un clásico en nuestro país, donde muchos asalariados se enfrentan por sorpresa a esta edición y acto seguido se ven en despacho aparte ante una carta en la que aparecen los motivos y en caso de que sea improcedente la posible indemnización o finiquito.

Por ello, Ignacio de la Calzada, que en las redes sociales es conocido por su pseudónimo @laboral_tips, ha publicado un vídeo en el que ha contado el caso de un trabajador que perdió 12.000 euros por no conocer sus derechos a la hora de firmar su carta de despido. En esta ocasión, este empleado había sido despedido por sorpresa de la empresa y se apresuró a firmar un contrato en el que se incluía una «trampa» legal por la que acabó perdiendo el dinero que le correspondía.

El consejo de un abogado en caso de despido

«Perdió 12.000€ por no saber esto», reza el titular del vídeo publicado por este abogado laboralista que cuenta la historia de Carlos, un trabajador que recibió una carta de despido y la firmó sin conocimiento, sufriendo una pérdida de miles de euros. «Si algún día recibes esto en el trabajo, no firmes», comienza diciendo en el vídeo que cuenta con miles de reproducciones en la plataforma TikTok.

«Carlos llevaba 6 años en el trabajo en la empresa. Un lunes le ponen una carta de despido enfrente y le dicen: ‘Firma aquí y te vas hoy’», dice el abogado sobre este caso. «Y Carlos perdió 12.00 euros porque no supo leer una carta de despido», cuenta antes de explicar los motivos por los que perdió este dineral tras ser despedido.

«Firmó una liquidación, un saldo y finiquito con valor liberatorio que impidió que se pudiera reclamar después», desvela este abogado laboralista. «Una carta de despido tiene que tener fecha concreta, hechos concretos y una cantidad de indemnización en caso de despido objetivo. Muchas veces te viene acompañado de un finiquito que a veces incluye trampas que pueden hacer que no puedas reclamar absolutamente nada», avisa.

«Esto ha pasado muchas veces en las mismas empresas, que ponen esta trampa para que después no puedas reclamar. Pese a que el despido sea improcedente, una vez firmado, después es muy complicado poder justificar que estabas bajo engaño. Lo cual suele ocurrir o por desconocimiento», cuenta sobre este caso.

«Todo esto se puede evitar sabiendo y conociendo tus derechos. No saber tus derechos te puede costar mucho dinero y a veces es irreversible», avisa este abogado laboralista en un vídeo que cuenta las trampas que puede incluir un despido y que puedes asumir sin quererlo después de recibir esta terrible noticia.