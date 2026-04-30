El Grupo Mediapro, propiedad del fondo chino Orient Hontai y presidido ahora por Sergio Oslé tras el despido de Tatxo Benet en octubre pasado, ha pactado con los sindicatos reducir el expediente de regulación de empleo (ERE) hasta 189 empleados, alrededor del 19% de la plantilla, que supera los 1.000 profesionales, informa la empresa en un comunicado.

La compañía ha destacado que la cifra final es «inferior a la prevista inicialmente gracias a la desvinculación previa de más de una veintena de directivos y de diversas medidas de ahorro aplicadas en el grupo».

Mediapro ha señalado que estas salidas permitirán reforzar «la posición de la compañía para competir en un entorno de profunda transformación del sector audiovisual».

El acuerdo final contempla una indemnización de 33 días por año trabajado, el equivalente a la que se debe hacer en caso de despido improcedente, ha avanzado El Periódico. En un primer momento, la empresa había planteado que el despido colectivo afectara a 237 personas.

Mediapro se encuentra en pleno proceso de cambios tras el despido fulminante de Jaume Roures en 2023 y la salida en octubre pasado del otro fundador de la empresa, Benet.

El nuevo equipo directivo que encabezan Sergio Oslé, ex de Telefónica, y Carlos Núñez, ex de Prisa, está dando la vuelta a la empresa para hacer frente a las pérdidas que acumula la productora y a la pérdida de su gran contrato en España con la liga de fútbol profesional.

Orient Hontai controla el 90% del capital de la compañía y está pendiente de resolver el conflicto con Benet, que tenía todavía un 5% del capital, al igual que Roures -que vendió a los chinos-.

El negocio de Mediapro empezó a caer en España después de que Telefónica decidiera entrar en la puja por los derechos del fútbol, tanto en España como en Europa con la Champions. Mediapro no pude competir con la operadora y vio mermado su negocio.