El Ibex 35 ha comenzado la sesión de este viernes con una caída del 0,82%, lo que ha llevado al selectivo a perder la cota de los 18.000 puntos, en una apertura influida, de nuevo, por los precios del petróleo y los resultados empresariales.

En concreto, el selectivo madrileño se ha situado a las 9.00 horas en los 17.913,1 puntos, con el precio del petróleo Brent, de referencia en Europa, subiendo más de un 0,2%, hasta los 100,3 dólares por barril.

Por su parte, el barril de crudo West Texas Intermediate (WTI), de referencia en Estados Unidos (EEUU), se negociaba sobre los 95 dólares, prácticamente plano.

Esta relativa calma en los precios del crudo se debe a las negociaciones que Irán y EEUU están manteniendo. De hecho, el presidente de EEUU, Donald Trump, aseguró este pasado jueves que su Administración sigue «negociando» con Irán en aras de alcanzar un acuerdo que ponga fin al conflicto en Oriente Próximo, tras subrayar que el alto el fuego «sigue vigente».

En el terreno empresarial, Ferrovial ha informado de que registró unas ventas totales de 2.098 millones de euros en el primer trimestre de 2026, lo que supone un incremento del 1,9% respecto al mismo periodo del año anterior, al tiempo que el resultado operativo descendió un 60%, hasta los 197 millones.

De su lado, Amadeus ha comunicado que registró un beneficio de 356,9 millones de euros en el primer trimestre de 2026, lo que supuso apenas un 0,4% más frente a los 355,3 millones del mismo periodo de un año antes, limitado por la situación en Oriente Próximo.

Por otra parte, IAG ha señalado que registró un beneficio después de impuestos de 301 millones de euros en el primer trimestre, un 71% más que el mismo periodo de un año antes, con un 3% de capacidad expuesta a la región del Golfo antes del inicio del conflicto militar.

Asimismo, la aerolínea Iberia (excluido Level) ha comunicado que obtuvo un beneficio de explotación antes de partidas excepcionales de 164 millones en el primer trimestre de 2026, lo que supone un incremento de 27 millones de euros respecto al mismo periodo del año anterior.

Por último, Acerinox ha apuntado que volvió a beneficios en el primer trimestre del año tras registrar un resultado después de impuestos y minoritarios de 5 millones, frente a las pérdidas de 47 millones de euros del trimestre anterior. No obstante, este resultado es un 50% inferior al beneficio de 10 millones de euros alcanzaro en el primer trimestre de 2025.

Las empresas del Ibex 35

Dentro del Ibex 35, los mayores ascensos se los anotaban Amadeus (+3,6%), Ferrovial (+2,6%), Acciona Energía (+0,7%), Repsol (+0,5%) y Acciona (+0,2%). En el extremo contrario, los valores que más se dejaban eran los de IAG (-5,5%), Grifols (-4,1%) y Acerinox (-2,3%).

Mercados internacionales

Las principales Bolsas del Viejo Continente comenzaron la sesión de hoy con signo negativo, ya que el Ftse100 de Londres y el Cac40 de París bajaban un 0,8%, y el Dax de Fráncfort un 1,1%.

De su lado, en el mercado de divisas, el euro recuperaba posiciones frente al dólar y se intercambiaba a 1,1745 ‘billetes verdes’, mientras que en el mercado de deuda, el interés del bono español a 10 años crecía hasta el 3,4%.