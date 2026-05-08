La cúpula del Real Madrid se reunirá este viernes con la plantilla del primer equipo en Valdebebas

La situación generada en el vestuario del Real Madrid tras la pelea entre Fede Valverde y Aurelien Tchouaméni ha provocado que en el club tomen cartas en el asunto. Además del expediente disciplinario abierto a ambos futbolistas, la cúpula directiva del club blanco tiene previsto reunirse en la mañana de este viernes con los integrantes de la primera plantilla en Valdebebas para medir el pulso al equipo tras estos acontecimientos antes del decisivo Clásico del domingo.

Está previsto que sea José Ángel Sánchez, director general del Real Madrid, el encargado de llevar el peso de esa reunión, aunque no está descartada la presencia del presidente Florentino Pérez. Están citados los jugadores que tienen ficha del primer equipo y se dejará fuera a los noveles que han estado ayudando a los mayores en los últimos meses al considerarse que son ajenos a la situación que se ha vivido.

El club no quiere perder el control de un vestuario que vive horas muy bajas por los pobres resultados deportivos cosechados en esta temporada. Los reproches existentes entre los distintos bandos del vestuario han hecho que éste se fragmentase desde la salida de Xabi Alonso. Unos y otros se han reprochado muchas cosas hasta el punto de ebullición máxima que ha sido la confrontación entre Valverde y Tchouaméni.

«En un vestuario normal, estas cosas pueden suceder y se zanjan entre nosotros mismos sin que salga a la luz. Evidentemente, acá hay alguien detrás que corre rápido con el cuento, sumado a una temporada sin títulos donde el Madrid siempre es el punto de mira y todo se magnifica», dijo Fede Valverde en un comunicado publicado la noche del jueves.

El uruguayo, además de enfrentarse a un expediente disciplinario, ya sabe que puede estar ante las últimas horas de su condición como capitán del equipo tras no haber cumplido con los estándares que se le pueden exigir a un profesional. Tanto Fede Valverde como Aurelien Tchouaméni saben que el club sopesa que no sigan la próxima temporada en una medida que debe ser ejemplar para un vestuario que no ha mostrado la madurez necesaria en muchos momentos de la temporada.

Que la cúpula del Real Madrid baje demuestra que el club está tomando medidas para que no se vuelva a dar una imagen que dista mucho de los cánones y el estilo del equipo de las 15 Copas de Europa. Ningún jugador está por encima del escudo blanco que ahora se ha manchado con una pelea que no es de recibo para nadie en la entidad y que tendrá consecuencias inmediatas.