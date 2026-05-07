Comunicado de Valverde: «En un vestuario normal estas cosas pueden suceder sin salir a la luz»

Fede Valverde ha emitido un extenso comunicado para aclarar su versión de lo sucedido estos días en la ciudad deportiva de Valdebebas y, en concreto, su enfrentamiento con Aurélien Tchouaméni que le mandó al hospital por un traumatismo craneoencefálico. Después de que el Real Madrid comunicase que ha abierto expediente disciplinario a ambos jugadores, el centrocampista uruguayo, segundo capitán del equipo blanco, usó sus redes sociales para explicarse y culpar a los medios de comunicación de exagerar en torno a los hechos.

«Ayer tuve un incidente con un compañero producto de una jugada en un entrenamiento, donde el cansancio de la competición y la frustración hacen que todo se agrande», comienza Valverde, que prosigue con su descontento acerca de cómo se ha ido informando sobre su rifirrafe con Tchouaméni.

«En un vestuario normal, estas cosas pueden suceder y se zanjan entre nosotros mismos sin que salga a la luz. Evidentemente, acá hay alguien detrás que corre rápido con el cuento, sumado a una temporada sin títulos donde el Madrid siempre es el punto de mira y todo se magnifica», asegura el uruguayo.

Valverde también especifica el momento en el que sufrió el golpe que le provocó el traumatismo, concordando con la versión de las fuentes del club consultadas por este periódico: «Hoy volvimos a tener un desencuentro. En la discusión, golpeé accidentalmente contra una mesa, haciéndome un pequeño corte en la frente que requirió una visita protocolar al hospital».

Valverde aclara su versión de los hechos

«En ningún momento mi compañero me ha pegado y yo tampoco lo he hecho, aunque entiendo que para ustedes sea más fácil creer que nos hemos cagado a piñas o ha sido intencional, pero eso no sucedió», dice Valverde, descartando una bofetada de Tchouaméni.

«Siento que mi enfado con la situación, mi frustración de ver que alguno de nosotros estamos llegando con las últimas fuerzas al final de temporada, rompiéndonos el alma, me haya alcanzado hasta llegar al límite de discutir con un compañero», continúa, antes de pedir perdón dos veces.

«Lo siento. Lo siento de corazón porque me duele la situación, me duele el momento que estamos pasando. El Madrid es una de las cosas más importantes de mi vida y no puedo ser ajeno. El resultado es una acumulación de cosas que terminan en una pelea sin sentido, perjudicando mi imagen, dejando el beneficio a la duda de que se invente, difame y agreguen condimento a un accidente, que no tengo dudas de que los roces que podamos tener fuera de un campo adentro dejan de existir y, si tengo que defenderlo dentro de un estadio, seré el primero», afirma.

«No iba a pronunciarme hasta final de temporada, quedamos eliminados de Champions y me guardé la bronca y el rencor. Hemos desperdiciado otro año y no estaba para hacer publicaciones en redes sociales cuando la única cara que tenía que dar era en el campo y siento que así lo hice, por eso soy al que más le apena y le entristece pasar por esta situación que me impide jugar el próximo partido por decisiones médicas, porque siempre fui hasta el final, hasta las últimas consecuencias, y me duele más que nadie no poder hacerlo. Estoy a disposición del club y de mis compañeros para colaborar en cualquier decisión que vean necesario. Gracias», concluye el uruguayo en dicho comunicado.