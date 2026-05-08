Precio de la gasolina hoy 8 de mayo: localiza las gasolineras más baratas de Madrid

Repostar ya no es lo que era. Hace unos años apenas mirábamos el precio, pero en la actualidad y más con la situación geopolítica actual la cosa cambia. Basta con moverse un poco por Madrid para ver que no todas las gasolineras marcan lo mismo, y esa diferencia, aunque parezca pequeña, se nota cuando llenas el depósito y más en días como este. Hoy es viernes, y si quieres coger el coche para el fin de semana o dejarlo listo para el lunes, te queremos ofrecer el detalle de los precios para este viernes 8 de mayo con las gasolineras más baratas en Madrid.

Cada vez es más habitual que la gente compare antes de parar. No es raro ya que en cuestión de pocos kilómetros puedes encontrarte con varios precios distintos, y eso, al final, son varios euros de diferencia. Sobre todo si usas el coche a diario, que es donde realmente se nota. Y para saber los precios, nada como usar una fuente oficial, que es el Geoportal del Ministerio para la Transición Ecológica. Es, básicamente, una herramienta pública donde aparecen los precios actualizados de las gasolineras de toda España. Es bastante útil porque los datos vienen directamente de las propias estaciones y se actualizan con frecuencia tal y como vamos a ver a continuación.

Precios de la gasolina hoy en Madrid

A continuación, puedes consultar el listado actualizado con las gasolineras más baratas en la Comunidad de Madrid, separado por tipo de combustible:

Gasolina 95

Plenergy (Meco) – Camino del Olivo, 1 – 1.355 €/l

(Meco) – Camino del Olivo, 1 – 1.355 €/l Gasexpress (Alcalá de Henares) – Carretera Daganzo km. 3 – 1.369 €/l

(Alcalá de Henares) – Carretera Daganzo km. 3 – 1.369 €/l Ballenoil (Alcalá de Henares) – Carretera Daganzo km. 5 – 1.369 €/l

(Alcalá de Henares) – Carretera Daganzo km. 5 – 1.369 €/l Supeco (Alcalá de Henares) – Polígono La Garena, Av. Europa, s/n – 1.369 €/l

(Alcalá de Henares) – Polígono La Garena, Av. Europa, s/n – 1.369 €/l Petroprix (Alcalá de Henares) – Calle Isaac Newton, 155 – 1.369 €/l

(Alcalá de Henares) – Calle Isaac Newton, 155 – 1.369 €/l Lavaplus (Alcalá de Henares) – Carrera de Ajalvir, 3 – 1.369 €/l

(Alcalá de Henares) – Carrera de Ajalvir, 3 – 1.369 €/l Gasolinera Torrejón (Torrejón de Ardoz) – Avenida de la Constitución, 108 – 1.389 €/l

(Torrejón de Ardoz) – Avenida de la Constitución, 108 – 1.389 €/l Ballenoil (Alcalá de Henares) – Carretera M-300 km. 26,9 – 1.389 €/l

(Alcalá de Henares) – Carretera M-300 km. 26,9 – 1.389 €/l Ballenoil (Torrejón de Ardoz) – Avenida Constitución, 225 – 1.389 €/l

(Torrejón de Ardoz) – Avenida Constitución, 225 – 1.389 €/l Ballenoil (Madrid) – Avenida Democracia, 41 – 1.389 €/l

Gasolina 98

Alcampo (Madrid) – Calle José Paulete – 1.469 €/l

(Madrid) – Calle José Paulete – 1.469 €/l Alcampo (Torrejón de Ardoz) – Carretera Loeches-Ajalvir km. 12,500 – 1.469 €/l

(Torrejón de Ardoz) – Carretera Loeches-Ajalvir km. 12,500 – 1.469 €/l Alcampo (Alcalá de Henares) – C.C. La Dehesa, Autovía Madrid-Barcelona km. 34 – 1.516 €/l

(Alcalá de Henares) – C.C. La Dehesa, Autovía Madrid-Barcelona km. 34 – 1.516 €/l Alcampo (Alcobendas) – Avenida Olímpica, 9 – 1.539 €/l

(Alcobendas) – Avenida Olímpica, 9 – 1.539 €/l Confor Auto (Alcobendas) – Avenida de la Industria, 45 – 1.559 €/l

(Alcobendas) – Avenida de la Industria, 45 – 1.559 €/l Shell (Móstoles) – Glorieta de los Jazmines, s/n – 1.559 €/l

(Móstoles) – Glorieta de los Jazmines, s/n – 1.559 €/l Shell (Ciempozuelos) – Carretera M-414 km. 42,100 – 1.579 €/l

(Ciempozuelos) – Carretera M-414 km. 42,100 – 1.579 €/l BP Dualez 365 (El Álamo) – Carretera M-404 km. 4,950 – 1.589 €/l

(El Álamo) – Carretera M-404 km. 4,950 – 1.589 €/l Shell Ricardo Tormo 365 (Butarque) – Calle Marc Gené, 28 – 1.589 €/l

(Butarque) – Calle Marc Gené, 28 – 1.589 €/l Galp (Majadahonda) – Calle Mariano Alcaraz, Polígono El Carralero, s/n – 1.599 €/l

Diésel

Alcampo (Alcalá de Henares) – C.C. La Dehesa, Autovía Madrid-Barcelona km. 34 – 1.589 €/l

(Alcalá de Henares) – C.C. La Dehesa, Autovía Madrid-Barcelona km. 34 – 1.589 €/l Alcampo (Torrejón de Ardoz) – Carretera Loeches-Ajalvir km. 12,500 – 1.589 €/l

(Torrejón de Ardoz) – Carretera Loeches-Ajalvir km. 12,500 – 1.589 €/l Ballenoil (Alcalá de Henares) – Calle Varsovia, 2 – 1.589 €/l

(Alcalá de Henares) – Calle Varsovia, 2 – 1.589 €/l Alcampo Fuenlabrada (Fuenlabrada) – CC Loranca Alcampo Fuenlabrada, Av. Pablo Iglesias, s/n – 1.599 €/l

(Fuenlabrada) – CC Loranca Alcampo Fuenlabrada, Av. Pablo Iglesias, s/n – 1.599 €/l Alcampo (Alcorcón) – Avenida Europa, s/n – 1.599 €/l

(Alcorcón) – Avenida Europa, s/n – 1.599 €/l Lavaplus (Alcorcón) – Avenida de Europa, 15 – 1.599 €/l

(Alcorcón) – Avenida de Europa, 15 – 1.599 €/l Ballenoil (Villaviciosa de Odón) – Avenida Quitapesares, 33 – 1.609 €/l

(Villaviciosa de Odón) – Avenida Quitapesares, 33 – 1.609 €/l Petroprix (Leganés) – Calle Ricardo Tormo, 6 – 1.609 €/l

(Leganés) – Calle Ricardo Tormo, 6 – 1.609 €/l Ballenoil (Butarque) – Calle Ángel Nieto, 2 – 1.609 €/l

(Butarque) – Calle Ángel Nieto, 2 – 1.609 €/l Plenergy (Leganés) – Calle Rey Pastor, 3 – 1.609 €/l

Por qué hay diferencias de precio entre unas gasolineras y otras

Esta es una duda bastante común, y la respuesta no tiene mucho misterio, pero sí varios factores detrás que se deben tener en cuenta. De este modo, por un lado están los costes de cada estación teniendo en cuenta que no cuesta lo mismo mantener una gasolinera en el centro de Madrid que en un polígono. Luego está la estrategia de cada empresa. Algunas prefieren vender más barato y atraer volumen, mientras que otras mantienen precios algo más altos porque ofrecen otros servicios o trabajan de otra manera.

Y luego está lo que no vemos, que tiene que ver con el mercado internacional. El precio del combustible depende del petróleo refinado y de cómo se mueve ese mercado, que cambia constantemente y más en el contexto actual de la Guerra de Irán. Por eso hay días en los que sube, otros en los que baja, y otros en los que simplemente se mantiene.

Cómo funciona el Geoportal para ver el precio de la gasolina

Ahora ya sabes a cómo está hoy la gasolina, que además es viernes. Y todo con los datos del Geoportal que si no has usado nunca es una herramienta bastante sencilla. Lo interesante es que no sólo te da un listado como este, sino que también te permite ver las gasolineras en un mapa. De este modo puedes filtrar por municipio y por tipo de combustible y puedes ver gasolineras listadas pero también ubicadas dentro del mapa de la zona elegida, algo que en la práctica, es lo que más ayuda, porque puedes localizar rápidamente cuál te pilla más cerca y comparar precios sin tener que volverte loco.

Además, como ya hemos mencionado, se puede filtrar por tipo de combustible, zona o directamente buscar una ubicación concreta. Todo esto hace que sea bastante fácil encontrar una gasolinera barata sin perder tiempo.