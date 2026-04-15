Así ha sido el salto de Dulceida del helicóptero y su reencuentro con Alba: «Jamás habíamos vivido esto»

La pasada noche del 14 de abril, los espectadores de Telecinco fueron testigos de una nueva entrega de Supervivientes 2026. De esta manera, mediante la conexión de Tierra de Nadie, el público tuvo la oportunidad de ser testigo de todo lo acontecido en la isla durante estas últimas horas. Pero, también, de la llegada de Dulceida a los Cayos Cochinos.

La popular influencer viajó hasta la isla con el objetivo de reencontrarse con su mujer, Alba Paul. Ambas han vivido un emotivo momento juntas. Pero, para poder tener este acercamiento, la catalana tuvo que realizar el mítico salto en helicóptero de Supervivientes.

La noche prometía ser muy intensa para Alba Paul, pues también está nominada esta semana. De esta manera, antes de descubrir si era la salvada de la noche, la joven se reunió con María Lamela. Así pues, la presentadora le explicó, con tres bandejas con recompensas delante, que tenía varias opciones a elegir.

La comunicadora le mostró que podría disfrutar de un peluche con fotos, de deliciosos espaguetis boloñesa o tener unos anillos de pedida que insinuarían la «dulceboda». Pero, lejos de quedar aquí, le indicó que podría ver a su mujer, Dulceida, si ella lo deseaba. Ante ello, Alba Paul no se lo pensó dos veces y eligió ver a su chica.

Dulceida se sincera en ‘Supervivientes 2026’: «Es algo tan guay»

En el helicóptero, Dulceida confesó sentirse embriagada de muchas emociones. «Es algo tan guay», comentó. Antes de ejecutar su salto, pues estaba decidida a ello, explicó lo importante que es Alba Paul para ella. Y es que, como es bien sabido, ambas se han incorporado, recientemente, a la maternidad. «Jamás habíamos vivido esto», agregó.

«Somos madres en mayúsculas, lo digo», exclamó. «La echamos mucho de menos, pero estamos muy orgullosos», agregó. Por su parte, la superviviente estaba viendo el helicóptero donde se encontraba Dulceida de lejos. Una emoción por ver a su mujer que se le reflejaba en la cara.

Respecto a Dulceida, ella le dedicó su salto a su mujer y a su hija. «Somos una familia preciosa», indicó. Un salto donde también quiso hacer una breve mención a sus seguidores en redes sociales. Pues, sin ellos, ella no estaría donde está actualmente.

Dulceida y su mujer, Alba Paul, se reencuentran tras 40 días separadas

Dulceida ejecutó un salto casi perfecto, aunque no fue de los más altos que se han realizado. Por su parte, Alba Paul no dudó en meterse al agua para ayudarla a llegar a la orilla. Un emotivo reencuentro donde no faltaron los besos, abrazos y las palabras de cariño.

«No me la quitéis todavía», comentaba la superviviente. Pues, no quería separarse de Dulceida, pero fue entonces cuando la presentadora le comunicó que la influencer se quedaría en Honduras. Eso sí, con condiciones. «Aida (nombre real de Dulceida) se va a quedar 24 horas, pero necesito que no desvele la información ni de tu dilema, ni de que ella está aquí. Hasta el final de la noche», le advirtió.

Alba Paul aceptó la propuesta, y lo hizo con los brazos abiertos. Eso sí, la felicidad de la participante hubiera sido plena si también se hubiese librado de la expulsión. Y todo porque, en la ceremonia de salvación, fue Claudia Chacón la elegida para salvarse. Por lo tanto, ella continúa nominada.