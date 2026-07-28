El sorprendente dato del paro en Baleares: la tasa más baja de España, pero con 10.200 hogares donde nadie trabaja y todos sus miembros están en el desempleo en plena temporada turística y con notable falta de mano de obra en todos los sectores, como vienen denunciando pequeños y grandes empresarios acuciados por este problema. Y es que la estadística tiene múltiples lecturas.

El número de parados en Baleares bajó un -14,1% durante el segundo trimestre de 2026 respecto al mismo periodo del año anterior, según los datos conocidos hoy de la Encuesta de Población Activa (EPA). Así, la tasa de paro se situó en el 6,1% de la población activa, casi cuatro puntos por debajo de la media del conjunto del país (9,9%).

Baleares registró en el segundo trimestre del año 44.400 parados, 7.300 menos que hace un año.

En el segundo trimestre de 2026 la ocupación aumentó un 5,5% en Baleares creándose 35.500 empleos más que hace un año.

Las islas alcanzaron de abril a junio 681.800 personas ocupadas.

A expensas de lo que reflejen las cifras de afiliación a la Seguridad Social, paro y contratación de julio de 2026 que se presentarán la semana que viene, la presidenta de CAEB, Carmen Planas, señala que la EPA constata que «la actividad se mantiene en niveles máximos en el arranque de la temporada alta y el empleo sigue sumando ocupados gracias al esfuerzo de un tejido empresarial que, un verano más, debe hacer frente a problemas como la dificultad de cubrir todos los puestos de trabajo, así como el creciente absentismo».

Pero este escenario contrasta con el hecho de que Baleares ha registrado 10.200 hogares con todos sus miembros en situación de desempleo en el segundo trimestre de 2026, según datos de la EPA. Un dato más que sorprendente si tenemos en cuenta del dinamismo del mercado laboral balear, según estos datos.

En todo el país, los hogares con todos sus miembros en paro bajaron en 86.500 en el segundo trimestre, un 10,17% menos que en el trimestre anterior, hasta situarse en 764.200, su número más bajo desde el tercer trimestre de 2008.

En el último año, el número de familias con todos sus miembros en paro se ha reducido en España un 4,1%, con una caída en términos absolutos de 32.700.

Además, entre abril y junio, los hogares con todos sus miembros ocupados aumentaron en 228.800 (+1,9%), hasta un total de 12.273.700. En comparación con el segundo trimestre de 2025, el incremento de los hogares con todos sus miembros ocupados es del 1,67% tras sumar 201.700.

Los hogares con al menos un activo en España subieron en 60.000 en el segundo trimestre (0,42%), hasta los 14.470.300, mientras que en el último año aumentaron en 179.600 (+1,26%).

Por último, los hogares en los que no hay ningún activo subieron en 20.400 entre abril y junio (+0,37%), hasta los 5.527.700. En el último año, estos hogares se han incrementado en 74.000 (+1,36%).