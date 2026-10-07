Detienen a Josan, capitán del Elche, por presuntos malos tratos hacia su mujer

Josan, jugador y capitán del Elche, fue detenido el pasado martes por presuntos malos tratos hacia su pareja, con la que tiene dos hijas en común. La pareja había presentado una denuncia contra el futbolista y este se encuentra ya en libertad sin cargos tras pasar toda la noche en calabozos y la mañana en la dependencia judicial de Orihuela.

El jugador del Elche ha pasado toda la noche en calabozos después de ser denunciado por su pareja por presuntos malos tratos hacia ella. Josan ha prestado este miércoles declaración ante la jueza titular y se encuentra a la espera de una decisión sobre su caso.

Josan y su pareja llevaban un tiempo en proceso de separación y su relación, según fuentes cercanas a la pareja, la califican como «tormentosa», según revela el Diario Información. La pareja del capitán del Elche, en su denuncia, ha presentado varias pruebas en las que se encuentran mensajes vejatorios de Whatsapp o imágenes de moratones, resultado de los posibles malos tratos del futbolista.

El futbolista de Crevillente ha sido puesto este miércoles en libertad y sin cargos tras la retirada de la denuncia por parte de su mujer, según informa Plaza Deportiva.

Josan, a sus 36 años, es un jugador muy querido por la afición en el Elche. Es capitán del equipo y lleva en el club desde la temporada 18/19. Aunque este curso, por el momento, no está teniendo mucho protagonismo. Solamente ha jugado 25 minutos en este inicio de curso: 6′ ante el Racing, 9′ contra la Real Sociedad y 10 ante el Real Madrid (viendo una cartulina amarilla).