Los boinas verdiblancos a cuartos: el Betis remonta al Panathinaikos con una goleada coral

El Betis ya está en cuartos de final de la Europa League tras cumplir con creces la misión de remontar al Panathinaikos tras el 1-0 de la ida en Grecia. Lo hizo holgadamente, con una goleada coral en la que los boinas verdiblancos (Antony celebró el 4-0 definitivo poniéndose en la cabeza dicho atuendo que le lanzaron desde la grada) eliminaron al equipo de Rafa Benítez. Además del brasileño, Aitor Ruibal, Sofian Amrabat y Cucho Hernández fueron los artilleros en una noche vibrante para La Cartuja.

El Betis estaba obligado a remontar tras tropezar en Atenas y sólo tardó ocho minutos en adelantarse en el partido de vuelta de octavos. Ruibal puso el 1-0 tras un chutazo desde 30 metros del Cucho que dio en el larguero. El capitán verdiblanco, con toda la ventaja (y calma) del mundo, bajó la pelota con el pecho y la mandó a la red.

La Cartuja se encendió porque su equipo estaba firmando un gran inicio, el que se le presagiaba en una cita de tal calado. Tras el gol de Ruibal, Antony y el Cucho lo volvieron a intentar con el fin de desigualar la eliminatoria lo antes posible. El segundo no tardó demasiado en llegar, con un zapatazo de Amrabat desde fuera del área. Un auténtico golazo con polémica, ya que pudo haber fuera de juego anterior de un Ez Abde que dio la jugada por perdida pegando un balonazo al aire.