OKDIARIO sorprende a Abascal viendo ‘Torrente presidente’ y su parodia de Nox: «En este caso la ficción supera a la realidad»

OKDIARIO ha cazado en exclusiva a Santiago Abascal acudiendo al estreno de Torrente Presidente, la comedia dirigida por Santiago Segura, en la que el cineasta presenta su particular visión de la política española, poniendo en el centro de debate a Nox, un partido ficticio que parodia a Vox, y a sus políticas en materia de inmigración e identidad nacional con el característico humor de la saga.

«Me he reído, los artistas tienen que ser libres», ha contestado al ser preguntado por qué le ha parecido la película. «Yo espero que cineastas, los poetas, puedan seguir siendo libres, y que no haya ningún tipo de cultura de la cancelación contra nadie», ha defendido.

«Nos gusta más cuando retratan a los demás, pero nos reímos cuando nos lo hacen a nosotros», ha compartido. A la pregunta de si la realidad supera la ficción, el líder de Vox ha contestado riendo: «En este caso, la ficción supera la realidad».

Abascal ha entrado en el cine madrileño del Palacio de Cristal este jueves, acompañado de un grupo de amigos y miembros de Vox. Según ha podido saber este diario, la película ha sido vista ya por la plana mayor de la formación, que se ha tomado con humor la parodia. «Precisamente Santiago no es Torrente, ahí está la gracia y la sutileza del cineasta», opinan.

Torrente Presidente se ha convertido en el estreno más taquillero de los últimos 15 años y en el 4.º de la historia, con 8,5 millones recaudados y casi un millón de espectadores en el primer fin de semana, a pesar de ni siquiera hacer promoción de la cinta ni de publicarse ningún tráiler antes de su estreno.