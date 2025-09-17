Detenido por robo con violencia e intimidación en una vivienda de la localidad mallorquina de Alcúdia

La Guardia Civil del puesto de Pollença- Alcúdia ha detenido a un varón de 37 años de edad de nacionalidad española, como presunto autor de los delitos de robo con violencia e intimidación y agresión sexual cometidos en un domicilio.

Los hechos se remontan a la noche del pasado sábado 30 de agosto, cuando una mujer se encontraba durmiendo en el dormitorio de su vivienda y despertó al notar que le tocaban la pierna, comprobando que había alguien en su habitación, lo que la hizo entrar en pánico y empezar a gritar pidiendo ayuda.

Ante esta situación, el autor amenazo a la víctima con que guardara silencio o acabaría con su vida, optando finalmente por abandonar la vivienda por una ventana. Tras el auxilio prestado por la Guardia Civil, necesito asistencia médica por los hechos acontecidos, que le ocasionaran una gran conmoción además de presentar signos de agresión en diferentes partes de su cuerpo.

Por todo ello, guardias civiles del equipo de Policía Judicial de la citada localidad iniciaron las investigaciones necesarias para la localización del mismo.

Una vez identificado, comprobaron que se trataba de un varón con numerosos antecedentes, residente en una vivienda de la misma localidad, en donde los guardias civiles procedieron a su detención el pasado lunes 15 de septiembre, por los delitos de robo con violencia e intimidación en vivienda y agresión sexual, recuperando diferentes objetos que le fueron sustraídos a la víctima.