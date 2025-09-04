Detenido en Palma por violar a una familiar menor de edad durante un viaje a la península. Los hechos se remontan a finales del pasado mes de agosto, cuando el hombre, que reside en Mallorca, viajó a la península con una familiar suya menor de edad. Tras cenar, se hospedaron en una misma habitación de hotel.

En ese momento, el presunto autor de los hechos forzó a la menor a tener relaciones sexuales. La víctima se quedó estupefacta y no reaccionó al no esperar dicha situación, regresando a su casa.

Al volver a su domicilio, contó lo ocurrido a su madre y llamaron a los servicios sanitarios para ser asistida. Después de acudir a un centro hospitalario, se dirigieron a una comisaría de la Policía Nacional a denunciar los hechos.

En dependencias policiales, la menor explicó lo que le había ocurrido y que, semanas antes, su familiar le había enviado miles de euros y le había pagado un viaje, junto a él y otros familiares. En el transcurso de todos estos hechos, el presunto autor le había enviado diversos mensajes en los que le incitaba a tener otro tipo de relación. La víctima, al tener confianza en el varón, no supo cómo reaccionar a esos mensajes y pensó que no eran realmente serios o no iban a tener mayor trascendencia.

Al recibir la denuncia la UFAM de la Policía Nacional de Palma se hizo cargo de la investigación llevando a cabo diversas gestiones en las que se pudo localizar al hombre. Horas más tarde, el varón fue detenido por parte de los policías por ser el presunto autor de un delito de agresión sexual con penetración.

El presunto autor ha pasado a disposición judicial.