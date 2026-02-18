«Hay que aguantar», así se resume la reunión extraordinaria de la Junta de Gobierno de la Policía Nacional para enfrentar la crisis tras la dimisión del Director Adjunto Operativo (DAO), José Ángel González, dimitido este martes por la querella por presunta agresión sexual a una inspectora del cuerpo. El director general de la Policía, Francisco Pardo Piqueras ha elegido a la comisaria Gemma Barroso para ocupar el cargo de forma interina hasta que se nombre al nuevo DAO en los próximos días.

La subdirectora general de Recursos Humanos, Gemma Barroso, ocupará la máxima jefatura operativa de la Policía bajo la cobertura de la Orden 859/2023, de 21 de julio, que especifica en los supuestos de vacante, ausencia o enfermedad de la persona titular de la Dirección Adjunta Operativa, la suplencia corresponde por orden a los titulares de la Subdirección General de Recursos Humanos y Formación, de la Subdirección General de Logística e Innovación y del Gabinete Técnico.

La reunión de la cúpula policial se ha prolongado durante más de dos horas en un clima de preocupación, con un llamamiento al cierre de filas y con las instrucciones de pasar el trago cuanto antes, de «aguantar». Todos los mandos policiales han tomado la palabra durante el cónclave policial manifestando la intención de cerrar cuanto antes esta crisis en el órgano donde reside el máximo poder operativo de la Policía Nacional.

Agresión sexual, coacciones y lesiones

Los mandos policiales fueron convocados a las 11 de la mañana en el complejo policial de Canillas sólo unas horas después de formalizarse la dimisión del anterior DAO tras la decisión de un juzgado de Madrid de oír en declaración a José Ángel González en calidad de querellado.

El magistrado apunta que los hechos que resultan de la querella «hacen presumir la posible existencia de delitos de agresiones sexuales cuya instrucción corresponde a este órgano judicial, y practicar aquéllas esenciales encaminadas a efectuar tal determinación y, en su caso, el procedimiento aplicable».