El nº 1 de la Policía impulsó el ascenso de la denunciante a inspectora tres meses después de violarla

La víctima que denuncia una violación cometida por el director adjunto operativo (DAO) de la Policía Nacional, José Ángel González Jiménez, fue ascendida al rango de inspectora apenas tres meses después de la agresión sexual que asegura que sufrió el 23 de abril de 2025. La agente, tal como desvela OKDIARIO, aparece en la relación de ascensos del Boletín Oficial del Estado (BOE) del 16 de julio de 2025, con una muy buena nota, en la resolución que formaliza el ascenso de 227 subinspectores a la categoría de inspector de la Policía Nacional. Fuentes consultadas indican que la denunciante aprobó en julio a la primera con el DAO en el poder, mientras que para subinspectora agotó las tres convocatorias.

El ascenso se produce en medio de la tormenta de llamadas y mensajes a la que sometieron a la mujer que, como adelantó OKDIARIO, denuncia violación y acoso. La querella, presentada el 9 de enero de 2026 ante los tribunales de Madrid, acusa a González Jiménez de cuatro delitos: agresión sexual con penetración, coacciones, lesiones psíquicas y malversación de caudales públicos, todos ellos con la agravante de abuso de superioridad.

El ascenso se produjo el 2 de julio de 2025, apenas diez días después de que, según la querella, el comisario Óscar San Juan González —asesor directo del DAO— contactara con la víctima para proponerle que eligiera su destino profesional a cambio de silencio.

«Elige a qué destino/puesto de trabajo quieres ir», le dijo San Juan, según recoge el escrito de acusación. Ahora este policía, mano derecha del DAO, ha sido destituido de forma fulminante por el Ministerio del Interior.

La resolución del ascenso fue firmada el 2 de julio de 2025 por Francisco Pardo Piqueras en su calidad de director general de la Policía. Se trata de un cargo de confianza política que está por encima del DAO, que es el primer uniformado del puesto y el principal encargado de asuntos operativos. González Jiménez deja los aspectos institucionales a Pardo Piqueras.

Ascenso en el BOE

El BOE número 170, de 16 de julio de 2025, recoge en su apartado A del Anexo I los nombres de los subinspectores ascendidos por promoción interna tras superar el proceso selectivo convocado el 2 de noviembre de 2022. La ahora querellante figura en esa lista, entre los 227 agentes que han completado con aprovechamiento las pruebas de aptitud, el curso de formación profesional y el módulo de formación práctica.

En todo caso, la agente rechazó la proposición del mano derecha del DAO. «No contesto a su proposición», respondió por escrito ella según la querella. El comisario, ante la pregunta directa de si aquello venía del DAO, contestó con una parquedad que la acusación interpreta como confirmación implícita: «No sé de qué hablas y sólo te llamo para saber tus intereses».

La agresión del 23 de abril

Los hechos denunciados se remontan al 23 de abril de 2025. Según la querella, González Jiménez realizó múltiples llamadas a la víctima mientras esta prestaba servicio en la Comisaría Local de Coslada (Madrid) para ordenarle que acudiera de forma inmediata a verle. Invocando su autoridad institucional, la habría hecho desplazarse en un vehículo policial oficial —un Renault Kadjar— hasta un restaurante donde almorzaba.

Después, le ordenó que le llevara en ese mismo vehículo a su domicilio oficial, una vivienda oficial adscrita al cargo de DAO. Pese a las negativas «claras, nítidas y rotundas» de la agente, el acusado habría procedido a agredirla sexualmente mientras invocaba su cargo con la expresión «Oye, que soy el DAO». La acusación sostiene que los hechos están respaldados por una grabación de audio de 40 minutos.

Aquella noche, González Jiménez realizó 17 llamadas telefónicas en un breve intervalo de tiempo al móvil de la víctima. En los días siguientes le envió mensajes de WhatsApp en los que, según la querella, intentó invertir los roles de agresor y víctima, llamándola «gilipollas» y «borrica».

Presiones y baja laboral

El 22 de mayo, ante la amenaza de denuncia, el querellado respondió: «Vete a la mierda. Me arrepiento de haberte conocido. Eres lo peor que me ha pasado. Ven a verme a ver qué te puedo dar». La acusación subraya que en ese mismo intercambio el propio González Jiménez reconoció que la agente no quería mantener relaciones al afirmar que «antes nunca había pasado, el que me negaras el sexo».

El 24 de julio, cuando la agente se incorporó a su nuevo destino en la Subdirección de Recursos Humanos y Formación —ubicada en la misma sede de la Dirección General de la Policía donde trabaja el querellado—, recibió una llamada desde el despacho oficial del DAO. Desde el 28 de julio de 2025 se encuentra de baja laboral con diagnóstico de trastorno ansioso-depresivo reactivo a agresión sexual y con el armamento retirado.

González Jiménez ha dimitido tras la publicación de la información en primicia por OKDIARIO y está citado a declarar como investigado el 17 de marzo de 2026.

Una inspectora recién ascendida, de baja desde hace meses y con el arma entregada: esa es la estampa que deja un caso que no solo señala a un individuo, sino a todo un sistema que pudo haber mirado hacia otro lado durante demasiado tiempo.