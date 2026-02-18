Sánchez no destituirá a Marlaska por la violación del DAO: «Hemos actuado con contundencia»

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha comparecido este miércoles desde la India, después de la dimisión del ya ex director adjunto operativo (DAO) de la Policía Nacional, José Ángel González Jiménez, por su imputación en un caso de agresión sexual denunciado por una subordinada. Sánchez ha descartado la destitución del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, y asegura que el Ejecutivo ha actuado con «coherencia, contundencia y empatía» ante la denuncia.

«Las acusaciones son muy graves y el Gobierno lo primero que ha hecho es manifestar su apoyo a la víctima y que se retirara de esta responsabilidad al anterior DAO, a partir de ahí que la investigación se lleve hasta el final con todas las consecuencias», ha afirmado Sánchez, que ha intentado dar prioridad a otros asuntos como las relaciones internacionales con la India y la investigación a X, TikTok y Meta a la hora de responder a las preguntas de los medios presentes.

El presidente del Gobierno se ha referido al Partido Popular, a los que pide que «hagan lo propio» a la hora de dar «veracidad al testimonio» de «víctimas de su propia organización». Sánchez ha destacado que «en un tema tan grave como una potencial agresión sexual se tiene que responder desde la empatía con la víctima, desde la coherencia y con contundencia» y que el Gobierno de España lo ha hecho.

Preguntado por la asunción de responsabilidades por parte de Fernando Grande-Marlaska, Sánchez ha dicho que «si el Ministerio del Interior no hubiera actuado con contundencia pues evidentemente se podría decir que no se asumen responsabilidades, pero se ha actuado con empatía, se ha actuado con contundencia y con coherencia».

El jefe del Ejecutivo destaca que «se le ha dado credibilidad a una denuncia, que hoy por hoy es una denuncia de agresión sexual, muy grave, se ha actuado con coherencia en base a lo que siempre hemos defendido, y es que el abuso sexual, como la agresión en el ámbito laboral es un mal estructural que padecen todas las sociedades y también la sociedad española, pero aquí lo importante es cómo se reacciona, cómo se actúa y el Gobierno de España ha actuado con empatía, coherencia y contundencia».

La dimisión de Marlaska

Fernando Grande-Marlaska ha asegurado este miércoles en el Congreso de los Diputados que dimitirá de su cargo en caso de que la víctima del DAO de la Policía Nacional no se haya «sentido protegida» o haya «entendido que este ministro le ha fallado». El ministro del Interior ha recalcado que «de la única persona de la que podré aceptar yo cualquier crítica es de la propia víctima» durante la sesión de control al Gobierno en la Cámara Baja.

En los pasillos del Congreso, antes del inicio de la sesión, Marlaska ya había hablado de la imputación por violación y la posterior dimisión de José Ángel González Jiménez y ha negado tener conocimiento previo de la situación. «Evidentemente no sabíamos nada. Si hubiéramos sabido, al mínimo conocimiento de una circunstancia de esta gravedad entenderías que se le hubiera pedido la renuncia y sino el cese inmediato como se hizo ayer», ha asegurado el ministro de Sánchez.