Sueños de libertad, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en una de las ficciones diarias que más éxito continúa cosechando en nuestro país. Atresmedia ha acertado de lleno con esta historia que, pase lo que pase, está marcando un antes y un después en numerosos aspectos. Y siendo honestos, no es para menos. El pasado lunes 23 de febrero, los espectadores pudieron disfrutar del capítulo 504 de Sueños de libertad en Antena 3. De esta manera tan concreta, fueron testigos de cómo Valentina no es capaz de entender el motivo por el que Cloe se deja pisotear, constantemente, por Gabriel. En cuanto a Luz, hace todo lo que está en su mano para que Miguel se muestre de lo más empático con los pacientes.

Nieves no duda un solo segundo en ofrecer dinero a Mabel a cambio de que deje el trabajo en la cantina, mientras que Salva aprovecha la ocasión que se le ha presentado para lanzarle un consejo a Mabel. Y todo para que sepa, de una vez por todas, cómo tomar las riendas de su vida. Lejos de que todo quede ahí, los espectadores han tenido la oportunidad de ver cómo, finalmente, Cloe ha plantado cara a Gabriel, mientras que Pablo se sincera como nunca con Marisol. Por si fuera poco, Gabriel se queda completamente descolocado y sin palabras al ser víctima de una extorsión.

¿Qué sucede en el capítulo 505 de ‘Sueños de libertad’ que se emite hoy, martes 24 de febrero?

De esta manera tan concreta, los más fieles seguidores de esta sorprendente historia van a tener la oportunidad de ver cómo Mabel toma una inesperada decisión para sus padres, mientras que Claudia no puede evitar sentir muchos celos como consecuencia de la cercanía entre Salva y Mabel. ¡Es algo superior a ella!

Manuela, por su parte, pilla a Paula y a Tasio en un momento de complicidad, mientras que Pablo advierte a Miguel respecto a la estancia de Marisol en Toledo. Todo ello mientras Andrés no ha tenido dudas a la hora de cubrir a Tasio frente a Gabriel. Este, por su parte, hace todo lo que está en su mano para negociar con Beatriz.

Lejos de que todo quede ahí, don Agustín no ha dudado en aprovechar la ocasión que se le ha presentado para lanzar una gravísima acusación contra Cloe. Algo que deja a la joven completamente sin palabras y, sobre todo, fuera de juego. No te pierdas los próximos capítulos de Sueños de libertad, cada tarde de lunes a viernes, en Antena 3.