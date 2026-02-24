Achraf Hakimi será juzgado por violación a una mujer en 2023

Achraf Hakimi será juzgado por un tribunal por un delito de violación, tras una denuncia presentada en febrero de 2023 por una joven. La víctima le acusa de realizarle tocamientos no consentidos. Y el jugador ha salido al paso en sus redes sociales para defenderse de dichas acusaciones de violación. El defensor del PSG lo niega y afirma que «todo demuestra que es falso».

En cuanto se enteró de su procesamiento, el futbolista marroquí se defendió en redes sociales: «Hoy, una acusación de violación basta para justificar un juicio, aunque lo niego y todo demuestra que es falso. Esto es tan injusto para los inocentes como para las víctimas genuinas. Espero con calma este juicio, que permitirá que la verdad salga a la luz pública».

Aujourd’hui une accusation de viol suffit à justifier un procès alors même que je la conteste et que tout démontre qu’elle est fausse. C’est aussi injuste pour les innocents que pour les victimes sincères. J’attends avec calme ce procès qui permettra que la vérité éclate… — Achraf Hakimi (@AchrafHakimi) February 24, 2026

​En este caso, la decisión de la magistrada supone el fin de la fase de instrucción y el paso a la celebración de la vista oral. Los hechos denunciados ocurrieron presuntamente en el domicilio de Achraf en las afueras de París porque según la magistrada existen elementos suficientes para que un tribunal juzgue el caso.

La fiscalía de Nanterre pidió el procesamiento de Hakimi en julio del año pasado. Consideraban que, tras investigar lo sucedido, tenían indicios suficientes para dar un paso más y juzgarle. Dicha petición fue escuchada y aceptada por el tribunal de Hauts-de-Seine, que ha formalizado la denuncia y Achraf tendrá que afrontar un juicio por violación.