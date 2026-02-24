Carmen Electra, del «sexo por todos lados» con Rodman a su picante aparición en El Clásico de leyendas
Las leyendas del Real Madrid y del Barcelona se enfrentaron hace unos días en el Estadio BMO de Los Ángeles
La famosa Carmen Electra robó todas las miradas antes de que empezara el Clásico
"Es el Real Madrid contra el Barcelona y el ambiente está que arde"
Las leyendas del Real Madrid y del Barcelona se enfrentaron hace unos días en el Estadio BMO de Los Ángeles en un partido que terminó 1-1 y que está dando bastante que hablar por algunos piques como el de Ronaldinho con Marcelo, y por los elencos de ambos equipos. Otra de las grandes protagonistas del encuentro, en el que Saviola y Barral fueron los goleadores, fue la famosa actriz y modelo Carmen Electra.
La que fuera una de las vigilantes de la playa más famosas de la historia, fue nombrada ‘Official Ball Presenter’ y robó todas las miradas en el partido de leyendas entre Real Madrid y Barcelona: «Estoy emocionada de formar parte de El Proyecto: La Serie Leyenda de House of Heroes. Se trata de inspirar a la próxima generación a través del deporte rey. Es el Real Madrid contra el Barcelona y el ambiente está que arde».
Hace un tiempo, la actriz estadounidense habló sobre su etapa en Los vigilantes de la playa, cuyos responsables le pidieron que ajustara su peso. Así lo confesó en After Baywatch: Moment in the Sun, la docuserie realizada sobre la famosa producción de los años 90. Carmen Electra, ahora una estrella de OnlyFans, recuerda cómo llegó a la serie en la temporada ocho, siendo la sustituta de Pamela Anderson, pero solo interpretó a Lani McKenzie durante una temporada, es decir, 22 episodios, y no tiene muy buen recuerdo de aquella petición sobre su peso. «Necesitas perder algunos kilos», explicó la actriz al portal Extra. «Nunca me pusieron un pesaje, pero de vez en cuando me decían que estaba demasiado gruesa. Ahora, mirando atrás, me doy cuenta de que no era cierto».
«Hice cosas que jamás imaginé que podía hacer, como el surf en tándem. Y todavía corro a cámara lenta para la gente, se ha convertido en algo de escala mundial. Estoy a favor. Me encanta y enseño a la gente cómo hacerlo. Es divertido», dice Carmen Electra en una docuserie que aún no tiene fecha de estreno en España, aunque en Estados Unidos se encuentra disponible en Hulu desde el 28 de agosto de 2024.
Carmen Electra y Dennis Rodman
Dennis Rodman y Carmen Electra protagonizaron uno de los romances más ardientes y rocambolescos de los 90 en el mundo del deporte. El baloncesto del excéntrico jugador de Nueva Jersey alcanzó su mejor nivel de la mano de Michael Jordan y los Chicago Bulls… y apareció la joven de Tara Leigh Patric –su nombre real–. Por aquel entonces, la actriz y cantante estadounidense ya había saltado a la fama tras su aparición en la prestigiosa revista Playboy cuando se cruzó con el ala-pívot. Hace unos años, Carmen Electra concedió una entrevista en la que habló con toda sinceridad de su relación con Dennis Rodman, dando titulares que dieron la vuelta al mundo.
«Un día que el equipo le había el día libre, Dennis dijo que tenía una sorpresa para mi. Me vendó los ojos y me subió a su moto y cuando me quitó la venda estábamos en el centro de entremiento de los Bulls. Fue una locura. Éramos como dos niños en una tienda de caramelos. Tuvimos sexo en todo el maldito lugar. En la sala de recuperación, en la sala de las pesas, en la cancha… Siempre había esos momentos en los que todo el mundo se preguntaba: ‘¿Dónde está Dennis?’. Los otros miembros del equipo se preocupaban cuando él se escapaba y no podían encontrarlo. Había veces que todos recorríamos los bares intentando encontrarle. Él simplemente huía de todos. No había nada que hacer», contaba.