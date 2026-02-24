Carmen Electra, del «sexo por todos lados» con Rodman a su picante aparición en El Clásico de leyendas

Las leyendas del Real Madrid y del Barcelona se enfrentaron hace unos días en el Estadio BMO de Los Ángeles en un partido que terminó 1-1 y que está dando bastante que hablar por algunos piques como el de Ronaldinho con Marcelo, y por los elencos de ambos equipos. Otra de las grandes protagonistas del encuentro, en el que Saviola y Barral fueron los goleadores, fue la famosa actriz y modelo Carmen Electra.

La que fuera una de las vigilantes de la playa más famosas de la historia, fue nombrada ‘Official Ball Presenter’ y robó todas las miradas en el partido de leyendas entre Real Madrid y Barcelona: «Estoy emocionada de formar parte de El Proyecto: La Serie Leyenda de House of Heroes. Se trata de inspirar a la próxima generación a través del deporte rey. Es el Real Madrid contra el Barcelona y el ambiente está que arde».

Hace un tiempo, la actriz estadounidense habló sobre su etapa en Los vigilantes de la playa, cuyos responsables le pidieron que ajustara su peso. Así lo confesó en After Baywatch: Moment in the Sun, la docuserie realizada sobre la famosa producción de los años 90. Carmen Electra, ahora una estrella de OnlyFans, recuerda cómo llegó a la serie en la temporada ocho, siendo la sustituta de Pamela Anderson, pero solo interpretó a Lani McKenzie durante una temporada, es decir, 22 episodios, y no tiene muy buen recuerdo de aquella petición sobre su peso. «Necesitas perder algunos kilos», explicó la actriz al portal Extra. «Nunca me pusieron un pesaje, pero de vez en cuando me decían que estaba demasiado gruesa. Ahora, mirando atrás, me doy cuenta de que no era cierto».

«Hice cosas que jamás imaginé que podía hacer, como el surf en tándem. Y todavía corro a cámara lenta para la gente, se ha convertido en algo de escala mundial. Estoy a favor. Me encanta y enseño a la gente cómo hacerlo. Es divertido», dice Carmen Electra en una docuserie que aún no tiene fecha de estreno en España, aunque en Estados Unidos se encuentra disponible en Hulu desde el 28 de agosto de 2024.

Carmen Electra y Dennis Rodman