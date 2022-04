Dennis Rodman y Carmen Electra protagonizaron uno de los romances más ardientes y rocambolescos de los 90 en el mundo del deporte. El baloncesto del excéntrico jugador de Nueva Jersey alcanzó su mejor nivel de la mano de Michael Jordan y los Chicago Bulls… y apareció la joven de Tara Leigh Patric –su nombre real–. Por aquel entonces, la actriz y cantante estadounidense ya había saltado a la fama tras su aparición en la prestigiosa revista Playboy cuando se cruzó con el ala-pívot.

Una Carmen Electra que acaba de cumplir 50 años, y ha celebrado ese medio siglo revolucionando las redes sociales. Pese a su edad, la modelo presume de figura en bikini y demuestra que ha sabido mantener su cuerpazo a pesar de que ya hayan pasado muchos años desde que fuera, por ejemplo, una de las protagonistas de la portada de Playboy.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Carmen Electra (@carmenelectra)



Hace unos meses, Carmen Electra concedió una entrevista en la que habló con toda sinceridad de su relación con Dennis Rodman, dando titulares que dieron la vuelta al mundo:»Un día que el equipo le había el día libre, Dennis dijo que tenía una sorpresa para mi. Me vendó los ojos y me subió a su moto y cuando me quitó la venda estábamos en el centro de entremiento de los Bulls».

«Fue una locura. Éramos como dos niños en una tienda de caramelos. Tuvimos sexo en todo el maldito lugar. En la sala de recuperación, en la sala de las pesas, en la cancha… Siempre había esos momentos en los que todo el mundo se preguntaba: ‘¿Dónde está Dennis?’. Los otros miembros del equipo se preocupaban cuando él se escapaba y no podían encontrarlo. Había veces que todos recorríamos los bares intentando encontrarle. Él simplemente huía de todos. No había nada que hacer», añadía.

«Dennis me regaló su camiseta -siempre se la daba a algún aficionado- y me metió en el vestuario. De repente ahí estaba yo, con todos los chicos, con Michael Jordan abriendo botellas de champán. Terminé con la ropa y el pelo empapados. Fue un honor que me permitieran compartir ese momento», concluía.