Ni Decathlon ni Columbia: Lidl tiene las deportivas que las expertas en senderismo están agotando

Durante años, cuando se hablaba de calzado para senderismo, los nombres que venían a la cabeza eran casi siempre los mismos. Tiendas especializadas como Decathlon y marcas conocidas como Columbia marcaban el camino para aquellos que querían salir a la montaña con cierta seguridad. Sin embargo, este escenario está empezando a cambiar y la última sorpresa llega de la mano de Lidl, que ha puesto a la venta unas botas de trekking para mujer que están arrasando entre aficionadas al senderismo y agotándose en tiempo récord.

A simple vista, estas deportivas de Lidl no llaman la atención por prometer grandes tecnologías ni por un diseño rompedor, sino que su éxito va por otro camino. Se trata de un calzado pensado para caminar con comodidad por senderos, caminos de tierra y rutas sencillas, con una estructura robusta y un precio que ha dejado a muchas personas sorprendidas. Y es precisamente esa combinación la que ha despertado el interés de las que salen a caminar con frecuencia y no quieren gastar grandes cantidades de dinero, pues estas botas cuestan 14,99 euros tanto en supermercados físicos como en la web de la cadena alemana.

Detrás de su éxito hay varias razones que explican por qué se han convertido en un producto tan buscado. Por un lado, su estructura con suela perfilada y entresuela acolchada de EVA, junto con una parte superior de malla transpirable, hacen que muchas las encuentren cómodas incluso en caminatas largas. Además, la plantilla extraíble y el acolchado en la zona del tobillo ayudan a que no se sientan duras o molestas después de varios kilómetros de sendero.

Botas de trekking para mujer de Lidl

Otro factor que está haciendo que estas botas vuelen de las estanterías es su capacidad para lidiar con condiciones variadas en la montaña o en el campo. Aunque no llevan tecnologías de marcas más caras, su suela con buen agarre y resistencia al uso continuado da suficiente confianza para actividades de trekking urbano o rutas ligeras en la naturaleza. Esto ha hecho que muchas que solían invertir en calzado más caro las prueben como alternativa o complemento. Eso sí, muchas expertas en senderismo recuerdan que estas botas están pensadas para un uso concreto. Para rutas largas, terrenos muy técnicos o excursiones de alta montaña, sigue siendo recomendable apostar por calzado más especializado.

Otro punto a favor es su diseño discreto y fácil de combinar. Sin colores llamativos (están a la vente en verde o negro) ni detalles excesivos, estas deportivas encajan bien tanto en rutas de montaña ligera como en paseos por caminos naturales cercanos a la ciudad. Esto ha hecho que muchas usuarias las utilicen no solo para senderismo, sino también para planes al aire libre donde se camina bastante y se necesita un calzado resistente y cómodo durante horas. Lidl ha vuelto a sorprender con un producto, esta vez con unas botas trekking para mujer que están ganando terreno frente a marcas clásicas y demostrando que no siempre hace falta invertir mucho para disfrutar del senderismo.