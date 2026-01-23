Ni Decathlon ni Columbia: la camiseta térmica perfecta para el frío y la nieve es de Lidl y cuesta menos de 12 euros

Cuando llega el invierno de verdad, el de madrugar con escarcha en la calle o el de subir a la montaña con nieve hasta las rodillas, hay una prenda que marca la diferencia más que ninguna otra: la camiseta térmica. Las predicciones metereológicas para los próximos días en casi toda España son de mucho frío, y aunque lo habitual es pensar automáticamente en marcas como Decathlon o Columbia, este año Lidl vuelve a colarse en el mercado deportivo con una camiseta interior térmica de lana merina que está dando mucho que hablar, sobre todo porque cuesta menos de 12 euros y cumple con creces en los días de frío intenso.

Los usuarios que ya la han probado coinciden en que lo primero que llama la atención es lo bien que abriga sin resultar pesada ni agobiante. Al llevar un alto porcentaje de lana merina, la camiseta ayuda a mantener el calor corporal incluso cuando el tiempo no acompaña y el cuerpo empieza a sudar. Esa mezcla de tejidos hace que el calor se note desde el primer momento, pero sin esa sensación incómoda de humedad que tantas veces arruina una jornada en la nieve o una caminata larga con varias capas de ropa encima.

Uno de los grandes puntos a favor de esta prenda es que se adapta muy bien a diferentes escenarios. Sirve tanto para salir a la calle en una mañana helada como para pasar varias horas al aire libre sin tener que estar pendiente de cambiarse. Muchas personas que la usan para esquiar, hacer senderismo o simplemente para ir a trabajar en zonas frías destacan que el cuerpo se mantiene a una temperatura bastante estable, algo que no siempre ocurre con camisetas térmicas más baratas hechas solo de materiales sintéticos.

La camiseta térmica con la que arrasa Lidl

Otro detalle que valoran mucho quienes la usan a diario es que resulta agradable al contacto con la piel. La lana merina, a diferencia de otros tipos de lana, no pica ni resulta áspera, lo que permite llevarla durante horas sin molestias. Esto es especialmente importante en una prenda que va pegada al cuerpo y que se usa como primera capa, ya sea debajo de un jersey, un forro polar o un abrigo más grueso.

Pero el factor clave del éxito de esta camiseta térmica es el precio, porque es imposible ignorarlo. Mientras que en tiendas especializadas una prenda de lana merina suele rondar los 30, 40 o incluso 50 euros, Lidl vuelve a romper el mercado con una opción que no llega a los 12. Esa diferencia es la que hace que muchos compradores se animen a probarla sin miedo, y en muchos casos repitan al comprobar que el resultado está muy por encima de lo esperado para su coste (11,99€).

No es casualidad que cada invierno esta camiseta se agote rápidamente en muchos supermercados físicos de la cadena alemana. En cuanto aparece en el catálogo, se convierte en uno de esos artículos que pasan de mano en mano y se recomiendan entre amigos, familiares o compañeros de trabajo.