Es uno de los dulces más icónicos del mundo y el acompañante inseparable de millones de cafés cada día, pero las galletas Lotus tal y como las conocemos están a punto de desaparecer. Lotus Bakeries, la compañía belga que fabrica estas famosas pastas caramelizadas desde hace casi un siglo, ha confirmado un cambio inaudito que afectará directamente a su identidad.

En un movimiento estratégico presentado recientemente en la feria HIP (Horeca Professional Expo) de Madrid, la empresa ha anunciado que el nombre «Lotus» tiene los días contados en sus envoltorios y productos, dejando paso a una nueva denominación que busca unificar su éxito en todo el planeta.

De Lotus a Biscoff: la desaparición de un nombre histórico

El cambio no es una cuestión de sabor, sino de marca. La empresa ha decidido que es el momento de que el nombre Biscoff tome el control total. Este término, que nace de la unión de las palabras inglesas Biscuit (galleta) y Coffee (café), fue creado en los años 80 para facilitar la expansión internacional, evitando el uso del término original «Speculoos», que resultaba difícil de pronunciar en muchos mercados.

Hasta ahora, en España seguíamos viendo el logotipo clásico de Lotus serigrafiado en el centro de cada galleta. Sin embargo, las nuevas hornadas que lleguen a los supermercados y cafeterías ya incorporarán el nombre de Biscoff grabado en su superficie. Este proceso de rebranding busca que el producto se reconozca de la misma forma en Madrid, Nueva York o Tokio, eliminando cualquier rastro de la denominación antigua.

Nuevos formatos y una apuesta por la hostelería

Este cambio de imagen viene acompañado de una ambiciosa renovación en la gama de productos. La compañía no solo cambia el nombre, sino que expande su universo con nuevos formatos diseñados para conquistar hoteles y restaurantes:

Biscoff XL : una versión de mayor tamaño para los más golosos.

: una versión de mayor tamaño para los más golosos. Formatos de cortesía : versiones mini ideales para el sector hotelero.

: versiones mini ideales para el sector hotelero. Crema de untar profesional: envases de hasta tres litros y cápsulas individuales para rellenos y bebidas.

La receta de las galletas Lotus, según aseguran desde la firma belga, se mantendrá intacta, por lo que el característico sabor a caramelo y especias no corre peligro.

El riesgo de cambiar un icono

Aunque la empresa está convencida del movimiento, el público suele ser reticente a estos cambios de identidad en productos tan queridos. La historia de la alimentación está llena de marcas que intentaron cambiar su nombre y tuvieron que dar marcha atrás ante la presión de los consumidores.

No obstante, Lotus Bakeries confía en que la «Biscoffmanía» sea lo suficientemente fuerte como para que el nombre original pase al olvido sin que caigan las ventas.