Mercadona trae el sabor de helado que todo el mundo esperaba y se está agotando

Si por algo destaca Mercadona cada verano, es porque siempre sorprende a sus Jefes con algunos de los mejores helados del mercado. De hecho, todavía recordamos algunos de los helados que lanzaron en años anteriores, como el de Cheese Cake o el de Caramelo Salado y ahora, tenemos una buena noticia porque Mercadona trae de vuelta el sabor de helado que todo el mundo esperaba y de hecho, hay que darse prisa porque ya se está agotando.

El helado en cuestión no es otro que el helado de Biscuit de Hacendado que tras unos meses fuera del congelador (literalmente, porque Mercadona lo retira cada invierno), vuelve a las tiendas justo cuando empiezan a subir las temperaturas… y, como era de esperar, ya está volando. Lo curioso entonces, es que no se trata de un lanzamiento nuevo. Este helado salió hace un par de años y desde entonces ha ido ganándose un hueco en el corazón de quienes lo han probado. Su mezcla de galleta caramelizada, salsa cremosa y trocitos crujientes lo convierten en un básico de temporada y como te puedes imaginar, en una bomba de sabor. Por 3,25 euros el bote de 500 ml, lo difícil no es probarlo, sino no repetir. Porque sí, este helado te va a gustar…y mucho.

Mercadona trae el sabor de helado que todos esperaban

Si hay una palabra que define este helado de Biscuit de Hacendado esa es, capricho. Pero no de esos empalagosos que cansan a la segunda cucharada, sino de los que podrías comer cada noche mientras ves tu serie favorita. Un helado que cuenta con una crema suave con sabor a galleta, que lleva pasta de galletas caramelizadas (4,5%), salsa con trocitos de galleta (13%) y además, más trozos de galleta entera (6%) repartidos por todo el bote.

La receta recuerda muchísimo a las típicas galletas tipo Lotus, esas con sabor tostado y especiado, pero con una textura mucho más ligera al estar en formato helado. No empalaga, pero es lo bastante dulce como para satisfacer cualquier antojo goloso. El equilibrio está muy bien conseguido, y eso se nota con cada cucharada, provocando el que tengas ganas de acabarte toda la tarrina de golpe.

¿Por qué está todo el mundo hablando de este helado?

El éxito del helado Biscuit no es casual. Para empezar, llega justo a tiempo para los primeros días de calor, cuando empiezan a apetecer los postres fríos. Además, su sabor conecta con algo que mucha gente ya adora: las galletas caramelizadas. Y si algo hemos aprendido en los últimos años es que Mercadona sabe lo que hace cuando lanza un producto que de inmediato provoca el que se compare con algunos de los mejores sabores. En este caso, las mencionadas galletas Lotus.

A eso hay que sumarle que este helado tiene una textura cremosa y un sabor de los que te abrazan. No es de esos helados que están buenos sólo por fuera o en el primer bocado: cada cucharada está pensada para mezclar la suavidad de la crema con la intensidad de los trocitos de galleta. Y eso hace que quieras más.

Ingredientes de calidad y un precio que engancha

Una de las claves de este éxito está en lo que lleva dentro. A diferencia de otros helados con sabores artificiales, este incluye ingredientes reales: leche desnatada reconstituida, nata, trozos y pasta de galletas caramelizadas, mantequilla y canela, entre otros. Todo ello sin olvidarse de los pequeños placeres: la salsa, la textura crujiente de los trocitos, y ese sabor que recuerda a la merienda de la infancia.

Con un contenido energético de 315 kcal por cada 100 gramos, es un helado contundente, sí, pero tampoco más que cualquier otro de este tipo. Lo interesante es que lo que pagas (3,25 € por 500 ml) te da un producto que podría costar bastante más en una marca gourmet.

Y lo mejor de todo es que ya está disponible en todas las tiendas de Mercadona y en su tienda online, pero te avisamos. El año pasado arrasó nada más estar disponible y no descartamos que vuelva a suceder lo mismo, de modo que si lo ves, cógelo sin pensarlo dos veces.

Y más si tenemos en cuenta las redes sociales. Ya comienzan a verse vídeos en los que se anuncia la vuelta de este helado Biscuit, que todavía no hemos coronado como el mejor helado de Mercadona pero lo cierto, es que poco le falta. Lo que sí tenemos claro es que es un acierto absoluto para los que buscan algo nuevo, distinto, con ese sabor que engancha y que se queda en la memoria. Si eres de los que aman las galletas, este helado es para ti y si además eres de los que siempre buscan lo mejor de lo mejor y aquello que todo el mundo comenta, no puedes dejarlo escapar.