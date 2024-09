Carmen Electra, del «sexo por todos lados» con Dennis Rodman a su última y sorprendente confesión

Carmen Electra vuelve a dar que hablar, y esta vez no es por un ardiente posado o un vídeo ligera de ropa, sino por una inesperada confesión. La actriz estadounidense ha hablado sobre su etapa en Los vigilantes de la playa, cuyos responsalbes le pidieron que ajustara su peso. Así lo ha confesado en After Baywatch: Moment in the Sun, la docuserie realizada sobre la famosa producción de los años 90.

Carmen Electra, ahora una estrella de OnlyFans, recuerda cómo llegó a la serie en la temporada ocho, siendo la sustituta de Pamela Anderson, pero solo interpretó a Lani McKenzie durante una temporada, es decir, 22 episodios, y no tiene muy buen recuerdo de aquella petición sobre su peso. «Necesitas perder algunos kilos», explicó la actriz al portal Extra. «Nunca me pusieron un pesaje, pero de vez en cuando me decían que estaba demasiado gruesa. Ahora, mirando atrás, me doy cuenta de que no era cierto».

«Hice cosas que jamás imaginé que podía hacer, como el surf en tándem. Y todavía corro a cámara lenta para la gente, se ha convertido en algo de escala mundial. Estoy a favor. Me encanta y enseño a la gente cómo hacerlo. Es divertido», dice Carmen Electra en una docuserie que aún no tiene fecha de estreno en España, aunque en Estados Unidos se encuentra disponible en Hulu desde el 28 de agosto de 2024.

