El pasado lunes 23 de febrero, Mario Vaquerizo se pasó por el plató de Y ahora Sonsoles para hacer un repaso a varios de los episodios que han marcado un antes y un después en su vida personal y profesional, y hacerlo sin ningún tipo de filtro. El miembro de Nancys Rubias conversó con Sonsoles Ónega sobre muchas cuestiones que han supuesto un punto de inflexión en muchos aspectos. Tanto es así que no dudó en aprovechar su paso por el plató de este programa de Antena 3 para reivindicar que su carrera es el resultado de muchos años de trabajo, así como de exposición pública. Como era de esperar, en este recorrido, inevitablemente se ha hecho mención a su relación con Alaska. Entre otras cuestiones, porque estamos ante una de las parejas más mediáticas y más sólidas del panorama nacional. ¡Y no es para menos!

Durante su paso por Y ahora Sonsoles, Mario Vaquerizo quiso recordar algunas de las numerosas críticas que recibió en los inicios de su historia de amor. De hecho, muchos llegaron a cuestionar la autenticidad de la relación o, incluso, aseguraron que había algún interés oculto. El invitado del programa presentado por Sonsoles Ónega no mostró ningún tipo de resentimiento. Es más, ha defendido que el tiempo ha puesto todo en su lugar. Todo ello mientras reconoció que su vínculo con Olvido se construyó a base de la complicidad y la admiración mutua que sienten. Pero no todo queda ahí, puesto que Mario Vaquerizo reconoció que tanto este asunto como muchos otros no duda en tomárselos con cierto humor, como casi todo en la vida. Lejos de mostrarse incómodo, siempre se muestra decidido a afrontar los comentarios con naturalidad e, incluso, cierta ironía.

«A mí no me importa, de verdad», comenzó diciendo el invitado de Y ahora Sonsoles. Acto seguido, fue mucho más allá: «Y eso que lo sigue pensando incluso gente con la que convivo, con la que trabajo. ¿Pero sabes qué? No tengo que salir de ningún armario; el armario lo tengo para llenarlo de ropa tan bonita como esta», afirmó.

Lejos de que todo quede ahí, Mario Vaquerizo sorprendió a Sonsoles Ónega con su sinceridad y naturalidad a la hora de hablar del capitalismo. Y todo a raíz de haber comprado recientemente una nueva propiedad: «Me he comprado una casa porque me encanta comprarme casas, y que nadie venga a decirme nada sobre el capitalismo».

Por si fuera poco, el colaborador de televisión no dudó un solo segundo en ir mucho más allá a la hora de hablar sobre este asunto: «Soy capitalista, me encanta la propiedad privada y me encanta que, con mi esfuerzo y con mi trabajo, pueda destinar mi dinero a lo que yo quiera», aseguró, con rotundidad.

Unas palabras que no dudó en rematar tirando de ese humor que tanto le caracteriza: «Me hace muy feliz tener una mesa camilla en mi nueva casa». Poco después, el ambiente se tornó más emotivo después de que Mario Vaquerizo recordase la muerte de su hermano Ángel. Todo ocurrió en 2004, cuando falleció a los 32 años en un accidente de moto tras ser arrollado por una ambulancia. Una pérdida que le golpeó muy duro, hasta tal punto que se replanteó sus prioridades.