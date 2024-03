La broma de Chris Hemsworth a Elsa Pataky que ha enloquecido a sus fans

Chris Hemsworth y Elsa Pataky han vuelto a protagonizar un divertido momento en las redes sociales con una ocurrencia que ha enloquecido a los fans. Hemsworth, conocido internacionalmente por su papel como Thor en el Universo Cinematográfico de Marvel, compartió un vídeo que muestra un hilarante momento entre él y Elsa Pataky. En las imágenes se puede ver a Chris y a su mujer ensayando una ceremonia ficticia de los premios Oscar. El artista, con su característico sentido del humor, da por supuesto que a su esposa le van a entregar una estatuilla dorada, y comienza a ensayar el discurso que podría dar en ese momento.

La reacción de Elsa Pataky ante la inesperada propuesta de su marido es una combinación perfecta de sorpresa y diversión, mientras Hemsworth continúa improvisando un discurso hilarante y emotivo. La química y complicidad entre la pareja son evidentes en el vídeo, que rápidamente se ha hecho viral en las redes sociales y ya acumula miles de reproducciones y comentarios. Detalles como este demuestran que entre ellos no hay ningún problema, aunque la actriz ha reconocido recientemente que en el pasado han tenido alguna crisis.

Elsa Pataky regresó a España para presentar su nueva línea de zapatos y una reportera le preguntó si había sufrido algún bache matrimonial. «Claro. Dime un matrimonio que no haya pasado una crisis. Con el paso de los años vas cambiando y hay que ir adaptándose», contestó con total naturalidad. Llevan 13 años juntos y reconocen que han vivido momentos de todo tipo, pero lo importante es que se quieren y que se siguen respetando.

«Además, soy española y llevo muy mal lo de perder en las discusiones, aunque me he tenido que acostumbrar a no ganar siempre. Hay que buscar el equilibrio. Es como ser madre, que hay momentos maravillosos y en otros hasta te planteas por qué has tenido hijos», comentó haciendo honor a su sentido del humor.

El gesto de Chris Hemsworth con Elsa Pataky

La publicación que ha compartido Chris Hemsworth no solo demuestra su talento para la comedia y su amor por Elsa, también sirvió para demostrar que cuida su relación con mucho mimo. Los fans de la pareja no tardaron en expresar su admiración por la complicidad y el cariño que comparten, convirtiendo el vídeo en uno de los temas más comentados del momento.

Este nuevo episodio sobre Chris y Elsa demuestra una vez más por qué son una de las parejas más queridas y admiradas en el mundo del entretenimiento. Su capacidad para hacer reír y su autenticidad ante la cámara los convierten en referentes tanto dentro como fuera de la pantalla. Sin duda, los Premios Oscar han dejado una huella imborrable en el matrimonio, un matrimonio que no se dedica únicamente a triunfar en la gran pantalla. Tanto Pataky como su marido invierten mucho tiempo en el bienestar de su familia.

Elsa Pataky tiene claro qué quiere para sus hijos

India, Sasha y Tristán son los tres hijos de Elsa Pataky y Chris Hemsworth. Los pequeños también se han convertido en noticia durante las últimas semanas porque la actriz ha explicado qué tipo de educación les está dando. Insiste en que son niños muy enérgicos, por eso ha dado prioridad al deporte. Ha dejado claro que están escolarizados, pero considera que es muy importante dar visibilidad a la importancia de hacer algún ejercicio físico. Por ejemplo, sus dos niños surfean y su niña monta a caballo. De hecho esta es una de las razones por las que no se plantea vivir en una gran ciudad.

«Vendría a vivir a España, pero a un pueblo del norte. Con las vacas, los caballos… No me gustaría que mis hijos vivieran en una ciudad», ha declarado durante su último viaje a Madrid. También ha aprovechado esta entrevista para desvelar que su hija no está interesada en trabajar delante de las cámaras. «La niña huye totalmente. Los niños igual sí hablan un poco más del padre, por eso de que ha hecho de superhéroe. Los tres están orgullosos de sus padres, pero no les gusta presumir de su nombre».

Padres, actores y directores

Elsa Pataky y Chris Hemsworth ya han demostrado en numerosas ocasiones que están muy enamorados, pero más allá de su relación también hay vida, por eso nunca han dejado de lado sus profesiones. El matrimonio tiene muchas cosas en común, por eso Elsa ha decidido fundar su propia empresa y dentro de muy poco verá la luz lo que está preparando. «Acabo de montar una productora y estamos adaptando guiones. Muy pronto empezaremos a hacer películas, en algunas interpretaré», ha comentado al respecto.

Elsa y Hemsworth han sido dos de los grandes protagonistas de la última gala de los premios Oscar. El actor de Marvel bromeó con su mujer antes del evento y este gesto es más importante de lo que parece a simple vista. Su intención era relajarla y conseguir que acudiera al teatro ofreciendo su mejor versión.