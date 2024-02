Ana Rosa en shock ante el incendio de los dos edificios en Valencia: «¡Ay Dios mío! Es que no puedo hablar»

El jueves 22 de febrero, todas las cadenas de televisión cambiaron su programación ante el impresionante incendio que había arrasado un edificio de 14 plantas en Valencia. Desde el programa TardeAR se hizo una cobertura impecable de los acontecimientos. Pero hubo una escena especialmente emocionante y tensa, aquella en la que un padre y su hija, atrapados en una terraza, fueron rescatados por los bomberos. Fue entonces cuando la presentadora de Telecinco, Ana Rosa Quintana se asustó: «¡Ay Dios mío! Es que no puedo hablar», dijo la periodista ante las angustiosas imágenes. «Es de las cosas más emocionantes que he vivido en mi vida profesional», aseguró tras el rescate. Ese día, TardeAR alcanzó récord absoluto de espectadores (1.133.000) y de espectadores únicos (4.715.000) y obtuvo un estupendo 12,2%.de share.

Un incendio de grandes proporciones se desató en un doble edificio en el barrio de Campanar de Valencia, a eso de las 17:30 horas de este jueves por causas desconocidas, que afectó a 138 viviendas y a unas 450 personas. La virulencia de las llamas provocó que algunos de los vecinos quedaran atrapados, en concreto, un padre y su hija.

Las cámaras de TardeAR captaron cómo estas personas esperaban en los balcones, protegidos con ropa, capucha y algo para tapar sus bocas. Minutos después, los bomberos conseguían llegar hasta un lugar cercano a ellos para enfriar la zona refrescándola con agua. Según contó el bombero Juan Miguel Gil, durante el directo del programa de Telecinco, posiblemente tenían problemas para que la escala accediera a este balcón.

Finalmente, gracias a otra escala, los bomberos conseguían rescatar al padre y a la hija, dejando sin palabras a todos en plató de TardeAR: «¡Ay Dios mío! Es que no puedo hablar», decía Ana Rosa. «¡Qué mérito tienen ustedes!», dijo segundos más tarde la presentadora viendo el trabajo de los bomberos y se admiró de la tranquilidad que habían tenido las dos personas rescatadas: “Es de las cosas más emocionantes que he vivido en mi vida profesional, ver cómo los han sacado», señaló Quintana con la voz rota y visiblemente emocionada.

El portero del inmueble, otro héroe

Ese día, el espacio de Telecinco hizo una buena cobertura del suceso, con equipos desplazados hasta el lugar de los hechos, testimonios y voces de expertos cualificados en la mesa de debate. El colaborador, Manuel Marlasca, contó los primeros detalles que se conocen sobre uno de los héroes anónimos de la tragedia: «Julián, conserje de uno de los edificios, al darse cuenta de que estaba empezando a arder, ha ido prácticamente puerta por puerta sacando a todos y cada uno de sus vecinos. Seguramente a Julián le deben la vida unos cuantos vecinos”.

Un angustioso testimonio

Por otro lado, una mujer, Lucía, intervino en TardeAR muy nerviosa dado que estaba buscando a su novio, que vive en uno de los edificios afectados. “No me dejan pasar”, decía la joven, que trabaja cerca y había notado el humo, lo que le había alertado de que algo ocurría: «Lo que menos esperaba es que fuera el edificio donde él vive. Vive aquí en la planta alta en la novena planta, bueno vivía porque tal y como está la finca».

Entre lágrimas, confesó que no podía encontrarle pero que sabía que estaba en el interior cuando se ha declarado el incendio: «Ha hablado con su hermana». «Tranquilízate, son momentos de mucha confusión, posiblemente tu novio haya salido y esté en algún sitio», le intentó calmar Ana Rosa Quintana pero Lucía decía: «No dan abasto los bomberos, no dan». Es más, estaba convencida de que el edificio no iba a soportar la presión: «Se va a caer, no va a aguantar».