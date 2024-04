5 razones por las que tu cuenta de Instagram no es atractiva

Instagram es una de las redes sociales a las que le puede sacar mayor provecho. Nacida con el interés de compartir fotografías, ha ido evolucionando desde que fue comprada por Facebook y posteriormente, quedar integrada dentro de Meta. probablemente, tengas una cuenta de Instagram y quizás tus publicaciones no tienen el alcance que te gustaría o bien, no son muchos el número de seguidores o los likes que recibes. Puede que estas 5 razones por las que tu cuenta de Instagram no despega tengan la culpa.

Lo que haces mal en Instagram

Lee con la atención, puede que te identifiques con alguna de estas causas por las que tu cuenta de Instagram no presenta un atractivo muy elevado.

No generar contenido propio

Soy de la opinión que Instagram es una de las redes sociales que merece la pena, ya que permite compartir contenido fotográfico interesante. Si utilizas tu cuenta de Instagram para copiar y pegar contenido ajeno, no va a resultar demasiado atractivo para tus seguidores. Tu público lo que desea es ver son aquellos lugares que has visitado, esos momentos tan divertidos que deseas compartir, no publicidad de gafas de sol o de eventos de forma exclusiva.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Juan Carlos Martinez (@jcbosque)

No cuidar algunos detalles

Cualquier smartphone es un arma muy poderosa para generar un contenido interesante. Quizás no seas muy habilidoso tomando fotos, ninguno somos expertos, pero si hay algo que me gusta mucho de Instagram es la gran cantidad de filtros que puedes aplicar o el retoque que puedes dar a tu fotografías para hacerlas más atractivas. No solamente se trata de fotografiar un árbol solitario en medio de un páramo, sino darle un poquito de retoque para que pase a ser una súper foto.

No geolocalizar las fotos

Puede parecer algo trivial, pero no lo es. Instagram te permite la opción de publicar la fotografía indicando el lugar donde se tomó la instantánea. Esto es muy interesante para que tus seguidores puedan conocer cuál es ese lugar tan bonito y acudan o simplemente, sacien su curiosidad. Percibo en muchas de las cuentas que sigo que no tienen activada la localización de ninguna fotografía y por tanto, si quiero saber donde fue tomada lo tengo que preguntar.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de AntonioST (@stinsta1967)

No poner un pequeño texto

Si el poder de la imagen es máximo, tampoco debemos subestimar el de la palabra. Acompaña siempre tu fotografías o video con un pequeño texto, ya sea una descripción del lugar o una reflexión. Siempre es el complemento más adecuado a ese contenido visual.

No salir del mismo tema

Soy de la opinión de que en la variedad está al gusto, y si ofrecemos un contenido diverso, estaremos aportando calidad a nuestra cuenta. Probablemente estés enamorado de tu perro de tu gato, pero no te centres en él porque terminarás aburriendo. Igualmente, no publiques por el mero hecho de publicar. En Instagram es mejor espaciar las publicaciones, pero que estas tengan bastante sentido, a que te conviertas en una máquina de producir por el mero hecho de hacerlo.

A mi entender, estos son las 5 causas principales principales por las que tu cuenta de Instagram puede no estar despegando. Muchas veces es interesante hacer algo de análisis y de replantearse todo aquello que vamos publicando en redes para así conseguir una mayor visibilidad. ¿Lo intentas?