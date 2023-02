Instagram es una red social de muchísimo éxito, y probablemente te hayas animado a hacerte una cuenta. Pero ves que tus fotos no tienen mucho tirón, mientras que otras que sigues de algún amigo vayan como un tiro. ¿A qué puede deberse que tu red no tire del todo? Seguro que alguno de estos 3 errores está presente en tu cuenta de Instagram.

Los 3 errores básicos en Instagram

Pues estos son, a mi criterio, los más comunes. Lee y piensa a ver si los cumples.

Tratarla como Facebook o Twitter

Instagram no es para nada ninguna de estas redes. Si bien fue comprada or Facebook hace años, el tratamiento que le das a las publicaciones no debe ser el mismo. Instagram nació con el poder de la imagen, la fotografía es la verdadera razón de ser de esta red social, si bien tampoco debes de cuidar el texto. En Instagram, los usuarios quedan atrapados por las imágenes. Por tanto, hay que publicar teniendo como centro de interés la imagen siempre. Nada de dedicarse a poner «una foto cualquiera» y esperar. Muchas personas, por no decir que la mayoría, que están en Instagram lo hacen por escapar de Facebook o Twitter.

No usar hashtags o geolocalización

Los hashtags permiten agrupar las publicaciones y que los usuarios puedan encontrarlas. Si publicas sin ellos, o no ubicas el lugar en donde están hechas las fotos, va a ser más difícil que se te encuentre. Recuerda que a la hora de utilizar los hashtags, Instagram te va a sugerir hashtags a medida que vayas escribiendo, utiliza estos antes que crear los tuyos. Por otro lado, los hashtags que son demasiado largos pierde totalmente el interés y no van a servir de mucho, por muy graciosos que puedan quedar.

No editar las fotos

Instagram te lo está poniendo bien fácil, cuenta con una herramienta propia de edición de fotografía que funcione muy bien, y que consigue un efecto muy bueno. Es verdad que la tendencia #nofiltres o #sinfiltros está presente dentro de Instagram, pero ya tienes que hacer una fotografía muy buena para que sin filtros termine de funcionar. Editar las fotografías es prácticamente una obligación, no se trata de disfrazarlas, sino poder aprovechar todo su potencial. Utiliza el sentido común a la hora de retocar tu fotografía, que no parezca demasiado artificial, piensa en él como una capa de maquillaje. Toma nota de estos consejos para hacer buenas fotos.

Por último, un consejo extra adicional. La mejor manera de sacar partido a tu Instagram es inspirarte en cuentas que publiquen cosas de interés. Fíjate en cómo hacen las publicaciones, en cómo están tratadas las fotografías, si hay un hilo conductor… La inspiración siempre suele funcionar a la hora de crear publicaciones en Instagram..