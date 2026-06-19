Rocío Jurado y su experiencia con el más allá: el relato de ‘La más grande’ que reforzó su fe por la Virgen de Regla

La vida de Rocío Jurado estuvo llena de anécdotas y episodios, muchos de ellos aún desconocidos y revelados en el documental más personal de la artista, La más grande, de Movistar Plus+. Uno de ellos es el de su experiencia con el más allá en 1975. La serie basa su narración en el diario inédito de la cantante, que murió en 2006 por un cáncer de páncreas.

Tras un concierto en Andújar (Jaén), Rocío Jurado sufrió un desfallecimiento a causa de una hemorragia por la que fue hospitalizada de urgencia. Pidió a su madre que trasladara a su hermana el mensaje de que fuera a ver a la Virgen de Regla. La artista entró en coma y estuvo «clínicamente muerta» durante horas.

Durante ese tiempo que pasó en estado de coma, Rocío Jurado pudo verse a sí misma «sobre la cama», como si hubiera abandonado su cuerpo, según su relato. Además, aseguró que podía escuchar las conversaciones de los presentes y que, a pesar de seguir postrada en la cama físicamente, fue testigo de lo que ocurría en los pasillos del hospital, donde había «una monja» que llevaba de la mano a otros pacientes.

Finalmente, la artista despertó del coma. Su hermana había acompañado a la Virgen de Regla en procesión. Este episodio reforzó más, si cabe, su fe en la patrona de Chipiona.

La convalecencia de Rocío Jurado no sólo estuvo marcada por esta experiencia: sirvió también para confirmar su relación con Pedro Carrasco, cuando el boxeador visitó a la cantante en el hospital. Durante su ingreso, a pesar de la gravedad del problema de salud que padecía, la artista también ensayó en la habitación del hospital las canciones de la película que preveía hacer.

En 2005, cuando el estado del cáncer de páncreas que sufría era avanzado, hizo un esfuerzo sobrehumano para viajar a Chipiona y ver la procesión del 8 de septiembre desde el balcón de su casa, donde estuvo junto a toda su familia después de insistirles en que acudieran.

La serie documental de Movistar Plus+, que se estrena el próximo 25 de junio y se compone de cuatro capítulos, recoge otras anécdotas como la razón de su rivalidad con Concha Piquer, sus relaciones sentimentales o sus escándalos relacionados con el destape. Un íntimo relato que combina la particular mirada del director Alexis Morante y la narración de la actriz Daniela Vega para generar una experiencia inmersiva en la vida de la artista y revelar su doble personalidad: la de Rocío Jurado y la de Rocío Mohedano, completamente diferentes.