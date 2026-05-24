Es oficial: el BOE confirma el adiós al 31 de mayo y no habrá puente en esta comunidad autónoma de España

Quien acostumbra a mirar el calendario laboral para comprobar si existe la posibilidad de que caiga algún día libre en función del mes en el que esté, sabe que no todos los festivos se viven igual. Algunos aparecen casi por sorpresa y otros se esperan con ganas porque, dependiendo del día de la semana en que caigan, pueden convertirse en un pequeño respiro dentro del año. Basta con que una fecha aparezca en viernes o lunes para que muchas personas empiecen a pensar en escapadas, viajes cortos o unos días para desconectar de la rutina. Y esto es precisamente lo que pasa con el 31 de mayo que es festivo en una comunidad pero que contrario a lo que se pensaba en un principio, finalmente no tendrá puente.

Al final, más allá del significado institucional o histórico de la celebración, lo que muchos consultan primero es cuándo cae y cuántos días libres puede generar. Sin embargo, el calendario de 2026 traerá una noticia poco agradable para miles de vecinos de Castilla-La Mancha. El Día de Castilla-La Mancha, una fecha habitual dentro del calendario autonómico y muy esperada por quienes otros años han podido disfrutar de un descanso adicional, no traerá puente esta vez. La razón es sencilla ya que aunque el festivo del 31 de mayo caerá en domingo y la jornada no será trasladada al lunes siguiente. Una decisión ya recogida en el calendario aprobado oficialmente y que dejará a muchos con la sensación de haber perdido uno de los descansos más cómodos antes de la llegada del verano.

Es festivo el 31 de mayo pero no habrá puente en esta comunidad autónoma

La duda llevaba tiempo circulando entre muchos trabajadores ya que cada vez que un festivo coincide con domingo surge la pregunta de si se trasladará o no al lunes. La situación no es extraña porque en determinadas celebraciones sí ocurre. De hecho, el propio calendario laboral español contempla casos en los que algunas fiestas se mueven para evitar que el día libre desaparezca por completo.

Por eso numerosos ciudadanos de Castilla-La Mancha pensaban que podría suceder algo parecido con el Día de la comunidad autónoma. Durante años esta festividad se había convertido casi en una cita fija para organizar una escapada rápida, pasar unos días fuera o simplemente aprovechar una pausa antes del verano. Sin embargo, la respuesta definitiva ya llegó hace meses con la aprobación oficial del calendario laboral para 2026. El Gobierno regional decidió mantener la festividad el 31 de mayo sin trasladarla al lunes siguiente. En consecuencia, el festivo seguirá apareciendo en el calendario, pero al coincidir con domingo no generará un día laborable adicional de descanso.

Eso significa que, para muchos trabajadores, el efecto práctico será mínimo. El día seguirá teniendo su valor simbólico e institucional, pero perderá esa utilidad que para muchos parecía que iba a tener al convertirse en una pequeña pausa dentro del calendario, cuando finalmente no es así.

Castilla-La Mancha reorganizó sus festivos para 2026

La decisión, además, no llegó sola. El Ejecutivo autonómico introdujo otros cambios dentro del calendario laboral de 2026 y decidió reorganizar parte de las jornadas festivas regionales. Entre las incorporaciones destacaron dos fechas concretas ya que por un lado aparecía el Lunes de Pascua, que se celebró el 6 de abril, pero además también ha incorporado el Corpus Christi, fijado para el 4 de junio que este año cae en jueves, por lo que en este caso puede que algunos, aquellos que tienen opción a hacer fiesta el viernes, sí que podrían tener puente de cuatro días.

Y junto a esos cambios, el resto de festivos que quedan en el calendario 2026 de Castilla-La Mancha es el siguiente:

Sábado 15 de agosto: Asunción de la Virgen

Asunción de la Virgen Martes 8 de septiembre: Virgen de Los Llanos

Virgen de Los Llanos Lunes 12 de octubre: Fiesta Nacional de España

Fiesta Nacional de España Lunes 2 de noviembre : traslado del Día de Todos los Santos

: traslado del Día de Todos los Santos Martes 8 de diciembre : Inmaculada Concepción

: Inmaculada Concepción Viernes 25 de diciembre: Navidad

No todas estas fechas permitirán disfrutar de descansos largos, aunque varias sí podrán convertirse en oportunidades interesantes para quienes puedan organizar vacaciones o pedir algún día adicional. El 12 de octubre, Fiesta Nacional de España, cae en lunes de modo que permitirá disfrutar de tres días seguidos de descanso sin necesidad de gastar vacaciones.

La situación se repetirá también en noviembre. El Día de Todos los Santos coincidirá con domingo y en esta ocasión sí se trasladará al lunes 2 de noviembre. Ese cambio sí permitirá generar otro puente bastante cómodo para miles de trabajadores.

Y después llegará diciembre. La Navidad de 2026 caerá en viernes y volverá a dejar un fin de semana largo muy aprovechable. Muchos aprovecharán esos días para reuniones familiares, desplazamientos o incluso una escapada antes del cierre del año.

El calendario, por tanto, seguirá ofreciendo oportunidades para descansar. Aun así, entre muchos castellanomanchegos quedará la sensación de que el final de mayo ha perdido algo que ya parecía casi fijo. Durante años el Día de Castilla-La Mancha había sido una fecha marcada en rojo por miles de personas. En 2026 seguirá apareciendo en el calendario, sí, pero para muchos será simplemente un domingo más.