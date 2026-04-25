Estas flores amarillas son más valiosas que la miel pero hay que saber usarlas correctamente

Durante la primavera, en muchos jardines aparecen unas flores amarillas que en ocasiones se arrancan casi de inmediato al considerarlas «mala hierba». Sin embargo, según los expertos, es una de las plantas silvestres más versátiles que existen, la cual se utiliza desde hace siglos no sólo en la cocina, sino también en la medicina para tratar problemas hepáticos y digestivos, aunque en las últimas décadas su valor ha quedado en gran parte olvidado. Hablamos del diente de león, que contiene vitaminas, minerales y compuestos bioactivos que lo convierten en un recurso natural comparable, en algunos aspectos, a productos como la miel.

El diente de león crece de forma espontánea en casi todo el mundo, y su nombre hace referencia a la forma dentada de sus hojas. Cabe señalar que la Agencia Europea del Medicamento (EMA) aprueba el uso tradicional de la hoja y de la raíz con partes aéreas como diurético para activar la eliminación urinaria y como tratamiento coadyuvante en afecciones urinarias leves. Asimismo, también admite el uso tradicional de la raíz con partes aéreas, para el alivio de trastornos digestivos leves, como puede ser la sensación de plenitud, flatulencia y digestiones lentas.

El perfil nutricional de estas flores amarillas

El diente de león es una auténtica fuente de nutrientes. Sus hojas son ricas en vitaminas A, C y K, además de minerales como hierro, calcio, potasio y magnesio. También es rico en fibra y antioxidantes. Las raíces, por su parte, contienen inulina, un tipo de fibra prebiótica que favorece la salud intestinal y ayuda a regular los niveles de azúcar en sangre. Mientras, las flores compuestos antioxidantes y pueden utilizarse en infusiones, jarabes o incluso vinos artesanales. A diferencia de la miel, que depende de la actividad de las abejas, el diente de león crece de forma autónoma y abundante.

En muchos ecosistemas urbanos y rurales, puede encontrarse sin necesidad de cultivo ni intervención humana. Una de las formas más sencillas de aprovechar el diente de león es en la cocina. Las hojas jóvenes se pueden consumir en ensaladas, aportando un sabor ligeramente amargo que recuerda a la rúcula. También se pueden cocinar como las espinacas, salteadas o en sopas. Las flores se utilizan para elaborar jarabes, mermeladas e incluso vinos caseros.

Ciclo de vida

Los dientes de león pueden florecer durante largos períodos de tiempo, pero son más visibles en mayo y junio. Las flores se desarrollan desde el centro formando una cabeza floral circular que, tras unos días de floración, se cierra para permitir el desarrollo de las semillas en su interior. A medida que estas se forman, el tallo se alarga para facilitar su dispersión por el viento, ya que las semillas cuentan con pequeñas cerdas que actúan como un paracaídas.

En promedio, una sola planta puede producir unas 10 cabezas de flores, cada una con entre 150 y 200 flores amarillas, y cada florecilla genera una semilla, lo que puede dar lugar a hasta 2.000 semillas por planta. Un estudio de 2003 de la Universidad de Regensburg, en Alemania, determinó que el 99,5 % de las semillas caen a menos de 10 metros de la planta madre, ya que su velocidad de caída es de unos 30 cm por segundo y la planta apenas alcanza esa misma altura, lo que les deja apenas un segundo de vuelo para ser arrastradas por el viento hacia un nuevo lugar.

Remedio casero

El diente de león se ha utilizado durante siglos en la medicina tradicional por sus beneficios digestivos y depurativos. Tiene propiedades diuréticas, lo que ayuda a eliminar líquidos del organismo, y también se utiliza para cuidar la salud hepática. Las infusiones de sus hojas o raíces se usan tradicionalmente para estimular la digestión, aliviar la hinchazón abdominal y favorecer la eliminación de toxinas.

Sin embargo, a pesar de sus beneficios, el uso del diente de león requiere ciertas precauciones, ya que puede interactuar con ciertos medicamentos diuréticos o afectar a personas con problemas específicos de salud, por lo que su uso medicinal debe ser moderado.

Para preparar una infusión, necesitas un puñado de hojas frescas de diente de león o una cucharadita de hojas secas por cada taza de agua. Primero, asegúrate de que las hojas estén bien lavadas y recolectadas en una zona limpia, sin pesticidas ni contaminación. Luego, hierve el agua y, cuando alcance el punto de ebullición, retírala del fuego. Añade las hojas, tapa la taza y deja reposar entre 8 y 10 minutos. Después, cuela la infusión y ya está lista para beber. Se recomienda tomar una taza al día, preferiblemente después de las comidas.

También se pueden usar las flores. Para ello, recoge un puñado de flores frescas y límpialas bien. Colócalas en un recipiente con agua y déjalas hervir suavemente durante unos minutos. Luego añade azúcar o miel y cocina a fuego bajo hasta obtener una textura de jarabe. Este preparado se usa como tónico suave de forma ocasional.