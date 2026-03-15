Imperio sasánida: historia del último gran imperio de Persia antes del islam

El imperio persa en general y el imperio sasánida como parte de él, existieron entre el 651 y el 224 a.C., y se extendieron a lo largo de países actuales de Asia, como Irak, Afganistán, Irán, y otras zonas limítrofes. Además de un gran poder militar, tuvieron una influencia cultural y administrativa sobre los territorios que iban conquistando. En una buena parte de la antigüedad, el mundo conocido se dividía entre el Imperio Romano y el Imperio Sasánida.

Primero los partos

En un principio en la zona que después fue el Imperio Persa estuvieron los partos. Tenían en su control una gran zona de terreno a lo largo de todo el mediterráneo y hacia Asia.

El problema es que el imperio parto tenía un sistema bastante descentralizado. Los nobles regionales tenían muchísimo poder, y el rey no siempre podía controlar todo el territorio de forma directa. Esto hacía que el imperio fuera fuerte, pero también algo inestable.

Y justo en ese contexto aparece el personaje que cambiaría todo: Ardashir I.

Ardashir I: el gobernante que empezó todo

Ardashir era el gobernante de una región llamada Persis (más o menos el sur de Irán actual). No era un simple líder local: tenía ambiciones bastante grandes.

Poco a poco empezó a expandir su poder y a desafiar la autoridad del rey parto. En la batalla de Hormozgan ganó la batalla al último de los reyes partos. El llamado imperio parto desapareció y Ardashir sería una especie de rey entre reyes.

Un imperio mucho más organizado

Entre las primeras acciones de los sasánidas estuvo la reorganización de su sistema político y administrativo. Su sistema de gobierno era centralizado, el rey tenía el control de todo el territorio. El monarca era conocido como Shahanshah, que literalmente significa “rey de reyes”. Su papel también era de líder religioso.

Shapur I y las peleas con Roma

Después de Ardashir llegó uno de los reyes más famosos del imperio: Shapur I.

Si Ardashir había fundado el imperio, Shapur fue quien lo convirtió en una potencia de verdad. Y lo hizo principalmente enfrentándose al enemigo más poderoso de su época: Roma.

Aprovechando una situación débil de los romanos, Ardashir comienza algunas contiendas contra ellos, incluso capturando al emperador Valeriano. Esto fue una humillación enorme para Roma, porque jamás había pasado algo así. Los persas incluso dejaron grabado el momento en relieves de piedra para presumir de la victoria.

La religión oficial: el zoroastrismo

La religión de los sásanidas era el zoroastrismo, tradición persa muy antigua. El dios del bien es Ahura Mazda, mientras que el mal está representado por fuerzas oscuras que intentan destruir el orden del mundo.

Los templos del fuego eran uno de los elementos más importantes del zoroastrismo. En ellos ardía una llama sagrada que simbolizaba la pureza y la presencia divina.

El clero zoroástrico tenía muchísimo poder dentro del imperio, porque ayudaba a legitimar el poder del rey.

Un imperio lleno de culturas diferentes

Aunque el zoroastrismo era la religión oficial, el Imperio sasánida no era un lugar donde todos pensaran igual. Dentro de sus fronteras vivían personas de muchas religiones distintas: cristianos, judíos, maniqueos, budistas en algunas zonas del este.

Aun así, el imperio era bastante diverso culturalmente.

Un gigante del comercio

Otra razón por la que el Imperio sasánida fue tan importante es su posición geográfica. Persia estaba justo en medio de las rutas comerciales que conectaban Europa, Asia Central, India y China. Esto hacía que el comercio fuera una parte fundamental de su economía.

Muchas rutas de la Ruta de la Seda atravesaban territorio sasánida.

Por ellas circulaban productos muy valiosos como seda china, especias de la India, piedras preciosas, perfumes y tejidos de lujo.

Los comerciantes persas actuaban como intermediarios entre diferentes regiones del mundo, lo que generaba enormes riquezas para el imperio.

Arte y cultura que influyeron en medio mundo

El Imperio sasánida también fue súper importante desde el punto de vista cultural.

Su arte era muy sofisticado y se caracterizaba por mostrar escenas de poder real, caza y ceremonias.

Las guerras interminables con Bizancio

Durante siglos, los sasánidas estuvieron casi constantemente en guerra con Roma y luego con el Imperio bizantino. El objetivo de la conquista eran zonas estratégicas como Siria, Mesopotamia y Armenia, regiones donde ninguno de los imperios terminaba de gobernar. En enfrentamientos con Bizancio, los persas se hicieron con territorios como los actuales Egipto, Jerusalén o Damasco. No pasaría mucho tiempo hasta que Heraclio, emperador de Bizancio, se tomó la venganza y derrotó a los persas.

El final

Tras las guerras con Bizancio, el Imperio Sasánida entra en una etapa de caos, con reyes que entran y salen sin ninguna estabilidad. Además, llega un nuevo adversario, los árabes musulmanes. Tras diferentes grandes batallas entre sasánidas y árabes, que ganarían estos últimos, el asesinato del último rey sasánida Yazdegerd III marcaría el final de este imperio.

Lecturas recomendadas

Dominación de los sasánidas

Breve historia de los persas