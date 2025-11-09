Xabi, tu Madrid tiene un problema

El estadio de Vallecas siempre resulta un escenario peculiar, donde lo importante es ganar, sin importar demasiado el cómo. Sin embargo, la imagen del Real Madrid estuvo muy lejos de lo esperado. Los blancos no funcionaron en ningún momento como se preveía y apenas generaron peligro ante un Rayo Vallecano que, con el paso de los minutos, fue acusando el esfuerzo de la Conference League, aunque le bastó para sacar un punto muy meritorio.

Xabi Alonso se quedó sin ideas en Vallecas y el Real Madrid se marcha al parón de selecciones con las peores sensaciones posibles. A la derrota en Anfield se suma este empate frente al Rayo, que demuestra que el conjunto dirigido por el técnico donostiarra no termina de carburar.

A la hora de hacer los cambios, tampoco aportó grandes soluciones. En el descanso dio entrada a Militao por un Huijsen amonestado. Más tarde, sin ideas en la medular, sustituyó a Brahim por Ceballos, mientras que el tercer cambio fue Rodrygo por Camavinga. El brasileño volvió a jugar por la derecha. La guinda la puso con Trent, que saltó al terreno de juego sin que quedara muy claro para qué. A todo esto, Xabi se olvidó de los dos delanteros que tenía en el banquillo: Endrick y Gonzalo.

Al Real Madrid le falta cerebro

Güler lo intentó, aunque sin demasiado éxito. Bellingham se dedicó a romper espacios, sí, pero no fue capaz de mover al equipo. En definitiva, ningún jugador del Real Madrid logró hilar una jugada con criterio. Xabi Alonso tiene un problema muy serio en la organización y creación del juego.

Mbappé sigue desaparecido

Mbappé cortó su racha goleadora en Liga en el noveno encuentro. Tras ocho jornadas viendo puerta, en Vallecas se quedó a cero y, lo más preocupante, volvió a pasar inadvertido. El francés participó muy poco en el juego, lo que supone un problema para los madridistas. Como en Anfield, estuvo más desaparecido de lo deseado.

Asensio se lo gana

De lo mejor del Real Madrid en la primera mitad. Todo lo inseguro que se mostró Huijsen -que no termina de encontrar su mejor nivel- lo compensó el canario con su solidez sobre el césped de Vallecas. El resurgir del canterano tras el Mundial de Clubes está siendo notable.

Otro toque para Huijsen

El internacional español no atraviesa su mejor momento, y Xabi Alonso se lo hace saber con decisiones como la de Vallecas, donde lo dejó en el banquillo tras el descanso para dar entrada a Militao. Su partido, muy pobre y condicionado por la amarilla, provocó un cambio antes de lo previsto. Debe subir el nivel cuanto antes.

Una racha que no cesa

El Real Madrid ya encadena cuatro partidos seguidos sin ganar en Vallecas frente al Rayo. En estos encuentros, los blancos han cosechado tres empates y una derrota. El estadio madrileño se está convirtiendo en un feudo lleno de trampas para los madridistas.

Las notas del Real Madrid